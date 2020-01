Hagen: Sanierung der Dorfkirche Dahl ist eine Wundertüte

Wie das so ist in einem gewissen Alter. Die ein oder andere Falte bleibt da nicht aus. Die zeigt sich auch in diesem Bau, dessen Ursprünge – so genau weiß das keiner – wohl bis in 13. Jahrhundert zurückreichen. Die Falten sind vielfältig. Und sie haben damit zu tun, dass sich das Wasser in den vergangenen Jahren immer wieder seine Wege durch den kleinen Prachtbau gesucht hat. Deshalb wird die evangelische Dorfkirche Dahl jetzt saniert.

„Im Laufe der letzten Jahre sind vereinzelt immer mal wieder Schäden ausgebessert worden“, sagt Christian Haselhoff, Architekt beim Kreiskirchenamt, „aber die Feuchtigkeit draußen zu halten – das ist uns letztlich nicht gelungen.“

Pilze haben sich gebildet

Dieser Ansatz steht jetzt im Mittelpunkt der Sanierung, bei dem auch zahlreiche morsche Balken getauscht und der Innenraum (basiert bislang auf einer Holzschalung und Lehm) schließlich neu verputzt wird. „Besonders an den Übergängen zwischen Mauerwerk und Gewölbe haben sich in Trichtern Staub und Schmutz gesammelt. Da kommt man kaum dran“, erklärt Haselhoff. „Pilze haben sich gebildet, der Käfer hat zugeschlagen.“

Folge: Ein großer Rundumschlag ist nötig. Mehr als 600.000 Euro stehen dafür jetzt zur Verfügung. Rund 300.000 Euro fließen an Fördermitteln durch Bund und Land. „Dafür hat sich auch unser Bundestagsabgeordneter René Röspel stark gemacht“, so Haselhoff.

Auch die Orgel ist ausgebaut und wird saniert

Jetzt, so erklärt auch der vor Ort verantwortliche Architekt Frank Schiffers vom Wittener Büro Anding und Schiffers, habe man eine belastbare Kostenkalkulation. „Wir haben die Kirche vorab untersucht“, sagt Schiffers, „aber solch alte Gebäude sind ja immer eine kleine Wundertüte. Man kann eben nicht überall hineinschauen.“

Das Gerüst an der Kirche steht. Die Arbeiten haben begonnen. „Zunächst oben am Turm“, sagt Schiffers, „mit Zimmerarbeiten.“ Auf die alte Holzlattung wird eine neue aufgebracht. Dazu kommt eine Unterspannbahn, auf der das Wasser künftig so abgeleitet wird, dass es Holz, Putz und Mauerwerk nicht mehr schädigen kann. Saniert wird auch die Orgel, die bereits komplett ausgebaut worden ist.

Nur spezialisierte Firmen im Einsatz

Vor Ort sind nur Spezialfirmen im Einsatz, die sich auf die Restaurierung alter Gebäude spezialisiert haben. „Das Projekt macht großen Spaß“, sagt Frank Schiffers, „und den haben auch die Handwerker. Bislang müssen wir niemandem hinterherlaufen. Das sind alles Firmen, die ihre Profession sehr ernst nehmen. Wir liegen voll im Zeitplan.“

Wenn das so bleibt und keine bösen Überraschungen auftauchen, ist die Kirche im Sommer saniert. Die Gottesdienst sollen wenn eben möglich auch während der Sanierungsphase in der Dorfkirche stattfinden. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, so ist es der Plan, soll das Gotteshaus, das ja ursprünglich einmal eine katholische Kirche war, auch von der katholischen Gemeinde genutzt werden.