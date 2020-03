Hagen: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

In Haspe ist es am Samstag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Rollerfahrer wurde dabei verletzt.

Hagen-Haspe. Ein 71-jähriger Rollerfahrer wurde bei einem Unfall in Hagen-Haspe verletzt.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagnachmittag gegen 14.20 Uhl auf der Kölner Straße in Höhe der Kreuzung Haenelstraße.

Ein 51-jähriger PKW-Fahrer aus Gevelsberg bremste seinen Wagen vor der roten Ampel ab, um rechtzeitig zum Stehen kommen zu können. Ein 71 Jahre alter Rollerfahrer aus Schwelm konnte hingegen seinen Roller nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und fuhr auf den PKW des 51-Jährigen auf und kam zu Fall.

Hierbei verletzte er sich so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr im Bereich der Unfallstelle in Fahrtrichtung Gevelsberg umgeleitet werden. Durch den Unfall liefen Betriebsstoffe aus, die durch die Berufsfeuerwehr Hagen neutralisiert werden mussten. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf ca. 2000 Euro. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Hagener Verkehrskommissariat geführt.