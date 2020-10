Hagen: Rat begrüßt Erweiterung von Abus

Hagen. Der Rat der Stadt Hagen bewertet die geplante Ansiedlung der Firma Abus an der Grundschötteler Straße in Haspe positiv. Wie es jetzt weitergeht.

Die Ansiedlung der Firma Abus an der Grundschötteler Straße in Haspe rückt ein kleines Stück näher. Der Rat der Stadt Hagen hat beschlossen, die Erweiterung des Industriebereichs beim Regionalverband Ruhr zu beantragen.

Grundsätzlich, so hat es die Politik mit breiter Mehrheit deutlich gemacht, unterstütze man das Vorhaben des weltweit tätigen Unternehmens aus Wetter. Differenzen gab es lediglich, als es um Ausgleich und Ersatz für den Eingriff in die Natur ging. Dafür soll nun im Flächennutzungsplan auf Betreiben der Grünen ein Areal reserviert werden. Die SPD sah darin ein unnötiges Zugeständnis und widersprach in diesem Punkt.

Zwingend notwendige Ausweitung des Firmenareals

Die Firma Abus hatte sich Ende Juli an die Stadt Hagen gewandt, um eine aus ihrer Sicht zwingend notwendige Ausweitung des Firmenareals in die Wege zu leiten. Die Fläche, die dafür ins Auge gefasst ist, befindet sich zwar auf Hagener Stadtgebiet, liegt aber wiederum in unmittelbarer Nähe zum Firmenstandort im Gewerbegebiet Schmandbruch, das bereits zu Volmarstein gehört.

Die erforderlichen Grundstücke auf Hagener Gebiet hatte die Firma Abus bereits gekauft. Sie werden noch durch einen Landwirt genutzt. Und genau so ist das Areal auch (noch) im Flächennutzungsplan der Stadt Hagen gekennzeichnet. Immerhin liegt ein großer Teil der Fläche bereits in jenem Gebiet, das die Stadt für den neuen Regionalplan, der gerade beim Regionalverband Ruhr erstellt wird, als Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereich angemeldet hat.