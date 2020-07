Hagen: Randalierer schlägt Polizisten ins Gesicht

Die Polizei wurde zu einem Einsatz am Hagener Bahnhof gerufen.

Hagen. Passanten melden einen Randalierer am Hagener Bahnhof - als die Polizei kommt, schlägt der Mann um sich. Ein Polizist wird dabei verletzt.

Ein Polizist ist am Sonntag am Hagener Hauptbahnhof von einem Randalierer leicht verletzt worden. Passanten am Berliner Platz riefen gegen 5 Uhr die Polizei und meldeten den Randalierer. Als die Beamten den 27-Jährigen ansprachen, reagierte dieser aggressiv. Er kam mit erhobenen Armen und laut brüllend auf die Beamten zu.

Beamte rufen Verstärkung

Die Polizisten versuchten den Alkoholisierten in Gewahrsam zu nehmen. Dieser setzte sich zur Wehr und schlug einem 28-jährigen Beamten in das Gesicht. Es gelang der Streifenwagenbesatzung, den Mann zu Boden zu ringen. Dieser schlug und trat jedoch derart um sich, dass die Beamten Verstärkung rufen mussten.

Bis zum Eintreffen weiterer Polizisten halfen zwei Passanten dabei, den 27-Jährigen zu bändigen. Später stellte sich heraus, dass der Mann mit über 1,5 Promille stark betrunken war. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Widerstands. Er verbrachte die kommenden Stunden im Polizeigewahrsam. Der Beamte wurde durch die Schläge leicht verletzt, setzte seinen Dienst jedoch fort.