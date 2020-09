Hagen: Rabatte für Arbeitslose teilweise nicht gewährt

Hagen. In Hagen können Arbeitslose mit einer Kate Vergünstigungen in Anspruch nehmen. Doch das klappt nicht immer.

Es ist wohl der letzte Antrag, den die Fraktion Bürger für Hohenlimburg/Piraten am Donnerstag im Rat der Stadt Hagen stellt. Denn da die Piraten den Einzug in die neue Stadtvertretung verpasst haben, hat sich diese Fraktionsgemeinschaft mit Start der neuen Legislaturperiode erledigt. Trotzdem unterstreicht Frank Schmidt (Bürger für Hohenlimburg) noch einmal die Bedeutung des Vorstoßes der kleinen Fraktion: „Es kann doch nicht sein, dass die Stadt auf ihrer eigenen Homepage Leistungsempfängern Rabatte verspricht, an die sich nachher niemand gebunden fühlt.“

Konkret geht es um die sogenannten Berechtigungskarten, die den Hagenern zustehen, die Grundsicherung oder Arbeitslosengeld II beziehen. 50 Prozent Ermäßigung räumen beispielsweise die Volkshochschule und die Stadtbücherei ein, bis zu 75,5 Prozent die städtische Max-Reger-Musikschule, 66,6 Prozent das Osthaus-Museum, 75 Prozent das Stadttheater, 75 Prozent das Schloss Hohenlimburg und 50 Prozent Hagenbad. Außerdem ist die Hundesteuer um 50 Prozent reduziert.

Ausgewiesene Rabatte werden nicht immer gegeben

So viel zur Theorie: Denn im Alltag sehe das laut Frank Schmidt ganz anders aus. „Die aufgeführten Rabatte stimmen nicht mit der geübten Praxis überein“, so Schmidt.

Beispiel Hagenbad: Im Richard-Römer-Lennebad gebe es einen Nachlass von 1 Euro statt 1,90 Euro. „Im Westfalenbad gibt es die versprochenen 50 Prozent auch nur im Sportbad“, so Schmidt. Familien, die das Spaßbad oder die Sauna nutzen wollen, würden in die Röhre gucken. Auch beim Schloss Hohenlimburg sei völlig unklar, worauf sich der Rabatt beziehe.

Stadt Hagen will mit Anbietern sprechen

Die Fraktion fordert jetzt Aufklärung sowie eine transparente Anpassung der Rabatte und des Infoblatts, das Berechtigte mit der Karte ausgehändigt bekommen. Die Stadt verweist auf einen Ratsbeschluss aus 2005 und will zunächst Gespräche mit den Anbietern führen und das Thema dann im Sozialausschuss diskutieren.