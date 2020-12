Hagen: Prozess gegen „Babygirl“, das Freier verprügeln ließ

S ie (19) versprach, die Männer „flachzulegen“, doch sie legte die Männer reihenweise aufs Kreuz . Seit Mittwochmorgen steht eine junge Frau aus Hagen vor dem Landgericht Dortmund. Wir erklären hier die fiese Sex-Masche der jungen Frau.

Sie ist erfolgreich bei Instagram, nennt sich „Babygirl“, die Tochter eines angesehenen Hagener Geschäftsmannes. Doch die junge Frau aus gutem Hause führte ein pikantes Doppelleben. Sie lockte, getarnt als Prostituierte, zahlreiche Männer in eine Falle - bis sie Ende Dezember in einer Wohnung an der Hagener Straße in Boele von SEK-Beamten festgenommen wurde . Seitdem hat sie mehrere Monate in U-Haft gesessen und ein spätes Geständnis abgelegt. Zurzeit ist sie auf freiem Fuß.

Kontaktanzeigen „zur Erbringung sexueller Dienstleistungen geschaltet

Seit ️Mittwochmorgen erwartet „Babygirl“ der Prozess: 9 Uhr, Saal 129, Landgericht Dortmund. Die Vorwürfe unter anderem: schwere bandenmäßige räuberische Erpressung, Diebstahl, Betrug, Körperverletzung. Insgesamt sind 11 Fälle angeklagt.️ Auf der Internet-Plattform „Markt.de“ waren zwischen Oktober und Dezember 2019 Kontaktanzeigen „zur Erbringung sexueller Dienste“ geschaltet worden. Dienstleistungen, die sie aber nie erbringen wollte. Vielmehr sei ihr Plan gewesen, die Freier jeglichen Alters zu einem Treffen in einem Hotelzimmer zu bewegen und sie dort auszurauben. Zunächst mussten die Männer einen dreistelligen „Dirnenlohn“ als Vorkasse berappen (zwischen 200 und 450 Euro), dann wurden sie von der feinen Dame ins Badezimmer geschickt: „Geh‘ erstmal duschen.“

Während Freier duschen, kramt „Babygirl“ in den Brieftaschen herum

Während die Freier eingeschäumt unter der Brause standen, griff die junge Frau im Zimmer nebenan zu - und fingerte aus den abgelegten Klamotten Geldbörsen, Scheckkarten, Schmuck und Handys. Dann verschwand sie blitzschnell.️ Nicht in jedem Fall klappte das Abzocken der Freier reibungslos. Ein misstrauisch gewordener Wuppertaler kam schneller als erwartet aus der Dusche und erwischte „Babygirl“ noch rechtzeitig samt Beute beim Verlassen des Hotelzimmers. Die kriminelle Lady rief sofort ihren ihren Freund und Komplizen (24) herbei, der im Hotelflur wartete und den Freier dann brutal zusammenschlug: schweres Schädeltrauma, Bruch des linken Arms und des Handgelenks.

Ein Komplize wartet draußen im Wagen

Andere „Kunden“ wurden später noch mit Fotos und Videos um vierstellige Beträge erpresst. Ihnen wurde angedroht, sie sonst als Freier öffentlich zu outen. Ob die junge Frau am Ende ihres Strafverfahrens noch mit Bewährung rechnen kann? Zurzeit, so behauptet sie zumindest, mache sie eine Ausbildung in einem Friseursalon. Ihr Freund und Mittäter wurde in dieser Sache bereits zu vier Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt. Ein zweiter Komplize (23), der „Babygirl“ im BMW zu den jeweiligen Tatorten gefahren hatte, ist noch nicht verurteilt. Er hat während des gegen ihn laufenden Strafverfahrens einen Selbsttötungsversuch mit seinem Auto unternommen.

Angeklagte hat in den letzten Nächten nicht geschlafen und viel geweint

Am Morgen um kurz nach 9 Uhr hat die junge Frau mit ihrer Verteidigerin Ina Klimpke (Dortmund) den Gerichtssaal im Landgericht Dortmund betreten. Kamerateams von zwei Fernsehsendern und Fotografen filmen den Einzug der Jugendkammer. Der Staatsanwalt hat die noch umfangreiche Anklageschrift verlesen. 9.23 Uhr: Der Staatsanwalt hat die Anklage verlesen. Die Angeklagte werde sich „selbstverständlich“ äußern, so ihre Verteidigerin. Sie hätte die letzten Nächte nicht geschlafen, hätte viel geweint und sei sehr aufgeregt. Ihre Mutter und ihr Bruder sitzen mit im Gerichtssaal.