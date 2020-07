Hagen profitiert mit 381 Millionen Euro aus Fördertöpfen

Hagen hat in der jetzt zu Ende gehenden Wahlperiode eine dreistellige Summe an Fördermitteln aus unterschiedlichen Töpfen des Bundes, des Landes und der EU verbuchen können. Kämmerer Christoph Gerbersmann hält das für das Resultat der unermüdlichen Arbeit der Stadt.

381 Millionen Euro - diese beachtliche Summe konnte die Stadt Hagen seit 2014 durch Förderungen von Bund, Land und der Europäischen Union (EU) in Anspruch nehmen. Hinzu kommen noch allgemeine jährliche Zuweisungen, die aufgrund der gesetzlichen Grundlage für das Jahr 2020 mindestens rund 190 Millionen Euro betragen. Daneben bekommen auch die städtischen Gesellschaften Fördermittel für die Umrüstung von Dieselbussen, das Verbundprojekt Mittelstand, ein Elektromobilitätskonzept, diverse Elektrofahrzeuge und zur Ladeinfrastruktur in Hagen. „Ich freue mich sehr, dass sich unsere unermüdliche Arbeit in den vergangenen Jahren gelohnt hat und wir eine so hohe Summe an Fördermitteln für unsere Stadt beschaffen konnten“, sagt Stadtkämmerer Christoph Gerbersmann, „von diesen Geldern profitieren alle Hagener“. Eine Übersicht:

Soziale Projekte

Insbesondere die jungen Hagener erfahren Förderungen durch Bund, Land und EU. Im Bereich Jugend und Soziales werden die Mittel in Höhe von 221,8 Millionen Euro für Sprachförderung, frühe Hilfen für Kinder, gegen Rechtsextremismus, für Bildungsangebote, Integrationsarbeit, Kindertagesstätten, Sozialarbeit und die Soziale Stadt eingesetzt. Dabei entfallen 181,3 Millionen Euro auf das Kinderbildungsgesetz (KiBiz).

Stadtentwicklung

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Stadtentwicklung bzw. Städtebauförderung. Dort flossen Zuschüsse in die Sanierung des Richard-Römer-Lennebades, den kommunalen Straßenbau, die Digitalisierung von Lichtsignalanlagen, Infrastrukturmaßnahmen und den Radwegebau. Ebenso enthalten sind die Sanierung von Brücken und der Bau von Kreisverkehren. Der Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs mit Schwerpunkt auf der Barrierefreiheit wurde auch stark bezuschusst. Insgesamt sind für diesen Bereich Fördermittel von Bund und Land in Höhe von 79,7 Millionen Euro bewilligt worden.

Schule und Bildung

Den dritten großen Posten stellt der Bereich Schule und Bildung dar. Der Bildung von Hagener Schülerinnen und Schülern, Integration, frühkindlicher Bildung, der Weiterbildung der Volkshochschule Hagen (VHS), freies WLAN im öffentlichen Raum und dem Breitbandausbau wurden Fördermittel von 59,4 Millionen Euro zuteil. Allein der Anfang 2020 angekündigte Breitbandausbau im Hagener Stadtgebiet wird mit 25,4 Millionen Euro von Bund und Land bezuschusst. Von dieser Förderung profitieren über 2650 Haushalte, Gewerbe und Institutionen, darunter 55 Schulen. Fördermittel in Höhe von 10,7 Millionen Euro flossen in den Umweltbereich. Sie wurden für einen Klimaschutzmanager, ein integriertes Klimaschutzkonzept, die Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme, ein Klimaanpassungskonzept, die Umstellung des kommunalen Fuhrparks auf Elektrofahrzeuge, die Pflege von Naturdenkmälern und die Renaturierung der Lenne verwendet.

Kultur und Heimatförderung

Im Bereich Kultur- und Heimatförderung konnte 2019 erstmals der Heimatpreis vergeben werden. Dieser war mit 15.000 Euro dotiert. Auch für das Jahr 2020 ist der Förderbescheid bereits vorhanden und der Heimatpreis kann an engagierte Hagener vergeben werden. Das neue Stadtmuseum wird durch das Programm Heimat-Zeugnis mit 1,7 Millionen Euro gefördert. Das Theater Hagen konnte eine Fördervereinbarung mit dem Land schließen und sich im Bereich „Kultur macht stark“ positionieren. Die gesamte Förderung beläuft sich auf mindestens 8,9 Millionen Euro.

Sport und Gesundheit

Die Bereiche Sport, Gesundheit und Feuerwehr haben die Förderungen genutzt, um Vereine zu unterstützen, die Gesundheit zu fördern, sowie Fahrzeuge und Einsatzmaterialien zu beschaffen.