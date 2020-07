Hagen: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Die Polizei sucht nach Zeugen für eine Unfallflucht in Hagen-Haspe

Haspe. Die Polizei sucht nach Zeugen für eine Unfallflucht in Hagen: Ein Autofahrer hat einen geparkten Wagen beschädigt. Schadenshöhe: 1400 Euro.

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Freitag, 24. Juli, gegen 14.53 Uhr in der Straße Am Andreasberg gekommen.

Mehrere Schäden verursacht

Dort wurde von einem bislang unbekannten Autofahrer ein geparkter VW linksseitig am Außenspiegel, vorderen Kotflügel und hinterem Stoßfänger beschädigt. Anschließend hat sich der Unfallverursacher vom Unfallort entfernt. Nach Zeugenaussagen soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen braunen Kleinwagen aus dem Landkreis Ennepe-Ruhr gehandelt haben. Der Sachschaden wird auf etwa 1400 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei unter 02331/9862066 entgegen.