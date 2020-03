Bei einer Großkontrolle in Hagener Shisha-Bars ist unversteuerter Tabak entdeckt worden.

Polizei Hagen: Polizei stellt Tabak in Shisha-Bars sicher

Hagen. Bei einer Großkontrolle ist in Hagen in Shisha-Bars unversteuerter Tabak sichergestellt worden. Die Polizei spricht von einem Erfolg.

60 Einsatzkräfte sind am Freitagabend an einer Großkontrolle in Hagener Shisha-Bars beteiligt gewesen. Dabei wurden unter anderem 20 Dosen mit unversteuertem Tabak sichergestellt.

Mitarbeiter der Steuerfahndung, der Stadt Hagen, des Zolls und der Polizei Hagen waren an dem Einsatz beteiligt. Bereits in der Vergangenheit überprüften die Experten in regelmäßigen Abständen die Lokalitäten. Dabei wurden immer wieder unversteuerter Tabak aufgefunden und ebenso Verstöße gegen das Gaststättengesetz aufgedeckt.

50 Personen werden von Polizei und Zoll überprüft

Auch am Freitagabend zeigte sich Einsatzleiter Raimund Riedl zufrieden: „Wir haben zirka 50 Personen überprüft und wichtige Erkenntnisse erlangt. Ein Ergebnis, das wir uns neben den vorgelegten Anzeigen genau so vorgestellt haben.“

Die Einsatzkräfte stellten 20 Dosen unversteuerten Tabak sicher. Es wurden eine Strafanzeige und mehrere Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten geschrieben, „Der Kontrolldruck der letzten Monate hat Wirkung gezeigt“, so Riedl, „Ich bin insbesondere mit der Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Behörden sehr zufrieden.“