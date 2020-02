Haspe. Einen gewalttätigen Ehemann aus Haspe hat die Hagener Polizei aus der Wohnung verwiesen.

Hagen: Polizei holt gewalttätigen Ehemann aus der Wohnung

Nach einem Fall häuslicher Gewalt in Haspe ist in der Nacht zum Freitag ein Mann ins Gewahrsam gekommen. Ein 44-Jähriger hatte seiner Ehefrau ein Mobiltelefon gegen den Kopf geworfen und sie dabei verletzt. Als die Polizei eintraf, reagierte der Mann weiter aggressiv und versuchte die Beamten am Betreten der Wohnung zu hindern. Sein Widerstand endete im Polizeigewahrsam. Die Ehefrau kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der 44-Jährige wurde vor der Festnahme der Wohnung verwiesen und die Beamten sprachen ihm ein zehntägiges Rückkehrverbot aus. Zusätzlich erhält der Mann eine Strafanzeige.

Betroffene Frauen können sich in ähnlichen Fällen auch an die Opferschutzbeauftragte der Polizei Hagen wenden: .