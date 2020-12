Mit diesem nicht ganz ernst gemeinten Foto grüßt die Hagener Polizei am Nikolaustag alle Bürger.

Nikolaus in Hagen

Nikolaus in Hagen Hagen: Polizei hält Nikolaus an und grüßt damit alle Bürger

Ein bisschen was zum Schmunzeln: Der Hagener Polizei ist der Nikolaus ins Netz gegangen. Ein humorvoller Nikolausgruß an die Bürger.

Mit diesem nicht ganz ernst gemeinten Foto wünscht die Hagener Polizei allen Bürgern einen schönen Nikolaustag. „Bei einer gezielten Geschwindigkeitsüberwachung in einem verkehrsberuhigten Bereich in Boele düste plötzlich der Nikolaus vorbei. Da er mit seinem Schlitten etwas zu schnell unterwegs war, wurde er angehalten und überprüft. Der sichtlich gestresste ältere Herr gab an, dass er noch jede Menge Geschenke verteilen müsse . Die verständnisvollen Polizisten beließen es bei einer mündlichen Verwarnung und wünschten dem Nikolaus eine gute Weiterfahrt“, schreibt die Polizei.