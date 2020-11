Hagen: Politik-Neustart ohne Macht-Gerumpel

Hagen. Wie vereinbart: Ralf Quardt (CDU) wird in Hagen-Mitte, Horst Wisotzki (SPD) in Haspe zum Bezirksbürgermeister gewählt.

Das politische Hagen hat an diesem denkwürdigen Dienstag, 3. November, nicht etwa auf den zum Votum des Jahres hochstilisierten Urnengang in den Vereinigten Staaten geblickt. Vielmehr lag der Fokus auf der Abstimmung über den Bezirksbürgermeister-Posten in Haspe, der nach den Querelen der vergangenen Wochen zur Nagelprobe für die künftige Politik-Kultur in der Stadt wurde: Doch mit der zuvor so abgesprochenen und am Ende geräuschlosen, einstimmigen 13:0-Wahl von Horst Wisotzki (SPD) gab es letztlich keine Überraschung.

Damit dürfte auch das zuvor in zahlreichen Gesprächen ausverhandelte Personaltableau für die Fachausschüsse und Aufsichtsräte im sich am Donnerstag, 5. November, neu konstituierenden Rat (siehe unten) absehbar ohne Querschüsse beschlossen werden.

Wisotzki tritt in Fußstapfen seines Vaters

Immerhin hatte im Vorfeld eine Allianz aus CDU, Grünen und Hagen Aktiv dafür gesorgt, dass der Hasper Amtsinhaber Dietmar Thieser in der Bezirksbürgermeister-Rolle keine Zukunft mehr hat und alternativ jetzt Bürgermeister von Gesamt-Hagen wird.

Stattdessen füllt Horst Wisotzki (68) für die nächsten fünf Jahre das Bezirksbürgermeisteramt aus und tritt somit in die Fußstapfen seines Vaters, der von 1975 bis 1985 in Haspe als Bezirksvorsteher agierte. Zu seinen Stellvertretern wählte das Gremium Gerhard Romberg (CDU) und Nicole Schneidmüller-Gaiser (Grüne).

Große Schnittmengen in politischen Feldern

Die Vorsitzenden der Fachausschüsse sind gefunden In ihren Findungs- und Organisationsgesprächen haben sich die Ratsfraktionen über die wesentlichen Repräsentantenrollen und Ausschusszuschnitte samt Personalien verständigt. Demnach wird Hans-Dieter Fischer (CDU) als Erster Bürgermeister erneut erster Stellvertreter von Oberbürgermeister Erik O. Schulz bei der Außendarstellung der Stadt sein. Als Stellvertreter an seiner Seite agieren vorbehaltlich der Voten am Donnerstag im Rat Dietmar Thieser (SPD) und Karin Köppen (Grüne). Die Ausschusszuschnitte und Vorsitz-Verteilungen sind wie folgt verabredet: Haupt- und Finanzausschuss inkl. Sicherheit/Sauberkeit, Personal und Beteiligungen: Erik O. Schulz (parteilos); Ausschuss für Stadt-, Beschäftigungs- und Wirtschaftsentwicklung: Jörg Klepper (CDU); Infrastruktur- und Bauausschuss: Kevin Niedergriese (SPD); Ausschuss für Umwelt- und Mobilität: Rüdiger Ludwig (Grüne); Rechnungsprüfungsausschuss: Rainer Voigt (CDU); Schulausschuss: Nicole Pfefferer (Grüne); Kultur- und Weiterbildungsausschuss: Thomas Walter (CDU); Sport- und Freizeitausschuss: Timo Schisanowski (SPD); Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie: Anja Engelhardt (SPD); Ausschuss für Bürgerbeteiligung, Anregungen und Beschwerden: Josef Bücker (Hagen Aktiv); Jugendhilfeausschuss: Detlef Reinke (CDU). Verwaltungsposten aufgeteilt Darüber hinaus wurden auch schon die wesentlichen Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsposten bei den städtischen Tochterunternehmen und -gesellschaften unter den Fraktionen aufgeteilt. Während die CDU den ersten Zugriff auf Theater, Stadthalle, Sparkasse und Stadtbeleuchtung zugesichert bekommt, liegt der Fokus der Sozialdemokraten auf der Wohnungsgesellschaft HGW, Hagener Entsorgungsbetrieb (HEB/HUI), Gesellschaft für Immobilien und aktive Vermögensnutzung (GIV) sowie Seniorenzentrum Buschstraße (BSH). Die Grünen haben derweil den ersten Zugriff bei der Hagener Straßenbahn.

Bis vor einer Woche war Wisotzki noch davon ausgegangen, als Fraktionsvorsitzender die SPD-Belange in Haspe zu vertreten und hatte entsprechend im Vorfeld auch die inhaltlichen Sondierungsgespräche mit den übrigen Fraktionen geführt. „Dabei haben wir große Schnittmengen in allen politischen Feldern festgestellt“, wunderte sich der SPD-OB-Kandidat von 2014 lediglich, dass die Personalfrage von seinen Gesprächspartnern immer wieder umschifft und auf die Hagener Parteiführungen verwiesen wurde.

Letztlich erklärte sich der ehemalige Feuerwehrchef bereit, das für die Hagener Sozialdemokratie so symbolträchtige Hasper Feuer zu löschen, indem er sich selbst statt Thieser für das Bezirksbürgermeisteramt zur Verfügung stellte, um somit ein Versinken der Genossen in der politischen Bedeutungslosigkeit zu verhindern.

Politik auf Augenhöhe

„Meine Frau war wenig begeistert“, räumt Wisotzki dabei ehrlich ein. „Aber wenn ich den Job nur halb so gut mache wie mein Vater, bin ich stolz“, möchte er mit den übrigen Fraktionen „auf Augenhöhe“ die Hasper Politik gestalten und „für alle Bürger ein zuverlässiger Ansprechpartner“ sein. Dabei steht für ihn die Innenstadtentwicklung in Haspe im Mittelpunkt: „Hier möchte ich Dietmar Thiesers Vorarbeit vollenden.“ Gleichzeitig will er Akzente bei der weiteren Entwicklung der Brandt-Brache, bei Gummi Becker sowie rund um den Hasper Bahnhof setzen.

Keine Überraschung in der Bezirksvertretung Mitte

Auch in der Bezirksvertretung Mitte gab es am Dienstagabend keine Überraschung. CDU, SPD und Grüne hatten sich bereits vorab auf einen Vorschlag verständigt: Ralf Quardt (CDU) bleibt auch für die nächsten fünf Jahre Bezirksbürgermeister. Zu seinen Stellvertretern wählte das Gremium mit 17:0 Stimmen Christian Peters (SPD) und Michael Kretschmann (Grüne).

„Ich freue mich über das große Vertrauen und hoffe, dass wir gemeinsam gute Projekte auf den Weg bringen können“, bedankte sich Quardt und blickte auf die anstehende Zusammenarbeit mit einigen neuen Gesichtern: „Ich hoffe und denke, dass wir die gute Zusammenarbeit der vergangenen Jahre fortsetzen.“

Neu in der Bezirksvertretung ist unter anderem Jörg Meier, der die SPD dort künftig als Fraktionsvorsitzender vertritt. „Uns war besonders eine stärkere Verbindung der Arbeit von Rat und Bezirksvertretung wichtig“, sagt Meier, der bereits seit 16 Jahren im Stadtrat vertreten ist. Ebenfalls den ersten offiziellen Auftritt hatte am Dienstagabend Laura Knüppel (Die Partei). Als Überraschung hatte ihre Partei beim Kommunalwahl-Debüt einen Sitz geholt.

>>> INFO: So viel gibt es für Mandatsträger

Jedes Ratsmitglied erhält laut Entschädigungsverordnung des Landes NRW künftig eine monatliche Aufwandsentschädigung von 519,10 Euro pro Monat.

Der (ehrenamtliche) Erste Bürgermeister erhält zusätzlich die dreifache Entschädigung, insgesamt also 2076,40 Euro. Dem zweiten und dritten Bürgermeister wird jeden Monat jeweils zusätzlich der 1,5-fache Satz überwiesen, in Summe also 1297,75 Euro.

Die Fraktionsvorsitzenden im Rat werden wie folgt vergütet: Ab zehn Mitgliedern (also CDU und SPD) erhalten sie zusätzlich den dreifachen Satz, insgesamt also 2076,40 Euro. Unter zehn Mitgliedern gilt zusätzlich der doppelte Satz, aufaddiert also 1557,30 Euro.

Die Mitglieder der Bezirksvertretung Mitte erhalten eine Aufwandsentschädigung von 248,20 Euro im Monat, in den anderen Bezirksvertretungen sind es für jeden Mandatsträger 217,40 Euro.

Der Bezirksbürgermeister erhält zusätzlich den doppelten Entschädigungssatz (insgesamt 744,60 Euro in Mitte und 652,20 Euro in den anderen Bezirken). Die stellvertretenden Bezirksbürgermeister bekommen zusätzlich eine einfache Entschädigung (insgesamt 496,40 Euro in Mitte, 434,80 Euro in den anderen Bezirken). Gleiches gilt dort für die Fraktionsvorsitzenden.