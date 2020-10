Die Polizei Hagen fahndet nach zwei Männern, die bei einem Streit in einem Geschäft mehrere Personen mit Reizgas verletzt haben.

Polizei Hagen: Pfefferspray in Ladenlokal - mehrere Verletzte

Hagen. Bei einem Streit in einem Geschäft in Hagen sprüht ein Mann mit Pfefferspray. Mehrere Kunden werden verletzt. Die Polizei sucht die Täter.

Zwei Unbekannte haben am Montag gegen 14.55 Uhr Pfefferspray in einem Ladenlokal in der Bahnhofstraße versprüht und verletzten dadurch mehrere Personen.

Nach bisherigem Kenntnisstand kam es zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen den zwei Tätern und zwei Männern vor dem Lokal. Im Rahmen dessen flüchteten die Männer in den Laden. Die Unbekannten folgten jedoch, und einer der Täter versprühte Pfefferspray. Dadurch wurden auch unbeteiligte Kunden verletzt. Als der Ladeninhaber den Streit schlichten wollte, schlug einer der Täter ihm mit der Faust ins Gesicht. Der andere zog ein Messer und versuchte damit, auf den Inhaber einzuwirken, was jedoch misslang. Anschließend flüchteten beide Täter unerkannt in Richtung Hauptbahnhof.

Kripo sucht dringend nach Zeugen

Die flüchtigen Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Einer war ca. 20 bis 25 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, normale Statur, dunkle Hautfarbe, dunkler Bart, kurze, schwarze, gegelte Haare. Er war bekleidet mit einer schwarzen Bomberjacke der Marke Wellen­steyn und einer schwarzen Hose. Er führte das Pfefferspray mit sich. Der zweite Mann war zwischen 40 und 45 Jahren alt, ca. 1,70 Meter groß, dunkle Hautfarbe, grauer Bart, graue, kurze Haare, bekleidet mit einem grauen Pullover und einer schwarzen Weste. Er hatte das Messer dabei.

Die Kriminalpolizei hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtung gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/9862066 bei der Polizei zu melden.