Hagen: Pfarrerin Eßer entkommt den Mühlen des Alltags

Katharina Eßer ist Pfarrerin der Ev.-luth. Stadtkirchengemeinde Hagen. Das Wochenende gibt ihr Kraft.

Es ist Wochenende. Wieder eine Chance, etwas anders zu machen. Eine Chance, den Mühlen des Alltags zu entkommen und Körper und Geist zu erfrischen, Kraftquellen anzuzapfen.





Etwas Urlaub in den Alltag holen. Eine besondere Zeit spüren. Für manche beginnt das Wochenende schon am Donnerstag. Wenn die Familie am Abend zusammenkommt, werden Pläne für die freie Zeit geschmiedet. Die Vorfreude lässt den letzten Arbeitstag schnell vergehen und dann beginnt die alltagsfreie Zeit: Zeit für Spiele und Geschichten, Zeit für Ausflüge, Wanderungen mit Picknick und Federball auf der Wiese, Zeit für ein gutes Buch, einen Film, einen Besuch, ein längeres Telefonat, Zeit, einen Brief zu schreiben. So ein Donnerstagabend ist eine gute Vorbereitung, um diese besondere Zeit empfangen zu können.

Am Sonntag bleibt der Wecker still

Und dann ist Sonntag. Am Sonntag bleibt der Wecker still. Die ersten Sonnenstrahlen wecken mich. Das Fenster ist leicht geöffnet, der Wind lässt die Vorhänge sanft wehen. Die Vögel singen, sonst ist es draußen noch ruhig. Auch meine Gedanken scheinen noch zu schlafen. Kein Muskel muss angespannt werden. Ich liege wie schwebend zwischen schlafen und wachen. Ich bin einfach da. Jeder Atemzug erfrischt meinen Geist. Mit jedem Atemzug werden die Zellen in meinem Körper wie durch einen Hauch geweckt.

Mein Atmen ist wie ein Gebet: Einatmen – Gott in mir; Ausatmen – ich in Gott. Ich spüre ganz deutlich: Ich bin.Mein erster Blick fällt in den Himmel. Ich sehe die Wolken vor meinem Fenster. Von der Sonne angestrahlt leuchten sie weiß. Sie ziehen vorbei: friedlich, majestätisch, unendlich weit.So wach werden dürfen ist ein besonderer Moment.

Innere Ruhe

Es ist eine heilige Zeit! Sie ist eine Kraftquelle, die lange in die nächste Woche hineinreicht. Die den Montagmorgen erträglich macht, die mir die Augen öffnet für das, was sehr gut ist in der Welt, die mir eine innere Ruhe­ schenkt, mit der ich mir und allen Herausforderungen des Alltags begegnen werde. Es ist Wochenende. Es ist eine besondere Zeit. Wieder eine Chance. Eine Zeit, in der wir unsere Krafttanks auffüllen können.