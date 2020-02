Hagen: Peek & Cloppenburg schließt Abteilung für Kindermode

Das Bekleidungshaus Peek & Cloppenburg (P&C) in der Elberfelder Straße 3 schließt seine Kindermodenabteilung. Darüber unterrichten große Aufsteller vor dem Gebäude in der Fußgängerzone die Kunden. Nach Informationen unserer Zeitung handelt es sich um eine zentrale Entscheidung, sprich, in allen P&C-Häusern (ausgenommen sind die „Weltstadthäuser“ in u.a. Köln, Düsseldorf und Stuttgart) werden die Flächen, auf denen Kinderbekleidung angeboten wird, 2020 aufgelöst.

Gesunkene Erträge in der Kinderkonfektion

Gründe für den Entschluss seien, so Unternehmenssprecher Ernst-Albrecht von Hake, die hohe Wettbewerbsintensität sowie die gesunkenen Erträge in der Kinderkonfektion in den vergangenen Jahren. Für die frei werdenden Flächen würden nun standortabhängige Konzepte entwickelt.