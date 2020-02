Hagen: Orkan Sabine erreicht 120 Stundenkilometer

Orkan Sabine hat Hagen nicht so schwer getroffen wie befürchtet. Die Windböen, so hat Wetternetz Hagen, ein Verbund aus zwölf Messstationen in Hagen, analysiert, blieben unter den Prognosen. „Nur vereinzelt und an exponierten Orten kam es zu orkanartigen Böen im Stadtgebiet“, sagt Wetter-Experte Sebastian Rissling.

Die Spitzenwerte wurden zwischen 23 und 24 Uhr gemessen. „An der Messstation auf dem Dach der Hagener Fachhochschule waren es am Ende 120 Stundenkilometer“, so Rissling, „in der Hagener Innenstadt haben wir 94 km/h im Maximum gemessen.“ Die weiteren Daten: 116 km/h am Flugplatz Wahl, 92 km/h an der Sternwarte, 85 km/h in Kabel, 68 km/h in Eppenhausen, 67 km/h in Hohenlimburg.

Friederike und Eberhard treffen Hagen stärker

„Die Stürme Friederike im Januar 2018 und Eberhard im März letzten Jahres waren deutlich stärker“, so Rissling. Das gilt erst Recht für den Orkan Kyrill, der die Bäume auf ganzen Waldstücken in Hagen flachlegte.