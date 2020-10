Hagen: Opfer von Menschenhandel schwerer identifizierbar

Die Frauen werden mit falschen Versprechungen nach Deutschland gelockt. Auf dem Weg in ihr neues Leben werden sie von Menschenhändlern in die Zwangsprostitution gedrängt. Es sind traurige und brutale Schicksale, die Franziska Lange und Margarete Kummer von der Fachberatungsstelle für Opfer von Menschenhandel der Diakonie-Mark Ruhr in Hagen täglich zu hören bekommen. Die 27-Jährige und ihre Kollegin machen sich für die Frauen, die vorwiegend aus Ost- und Südeuropa, Afrika, Asien, Lateinamerika aber immer häufiger auch aus Deutschland kommen, stark. Aktuell befinden sich in Hagen 38 Frauen und 13 Kinder in ihrer Betreuung. Allein seit Mai sind davon 17 Frauen und 10 Kinder neu ins Hilfesystem gekommen. „Wir gehen aber davon aus, dass die Dunkelziffer deutlich höher liegt“, sagt Lange.

Frau erzählt von Ausbeutung im Keller

Margarete Kummer erzählt von einem Fall, der nur stellvertretend für viele steht: Im Frühjahr 2019 nahm sie eine 21-Jährige aus Guinea auf. „Sie berichtete über Missbrauch, Folter in ihrer Ehe im Heimatland, die Flucht nach Europa und ihre Arbeit zur sexuellen Ausbeutung in einem Keller“, sagt die Beraterin. „Die junge Frau ist schwer traumatisiert, ist bereit zu einer Aussage bei der Polizei, die jedoch wegen fehlender Erfolge die Ermittlung eingestellt hat.“

Manchmal muss Margarete Kummer dann einfach raus aus dem Büro. Durchatmen, den Kopf klar bekommen, die Bilder von Keller-Verliesen, gewalttätigem Sex, Schweiß und Angst loswerden. Dann läuft sie eine Runde um dem Häuserblock.

Corona erschwert die Identifizierung der Opfer, weil sich gerade in der Coronazeit die Prostitution illegal ins Private verlagert.„Die Männer nutzen die prekäre Situation der Frauen oft aus, versprechen ihnen Jobs, oder eine Ehe. Sind die Opfer den Menschenhändlern ausgeliefert, sind sie wegen fehlender Sprachkenntnisse und aus Angst oft perspektivlos und schutzlos“, sagt Franziska Lange.

Enge Zusammenarbeit zwischen Behörden

Die Beraterinnen arbeiten eng mit Polizei und Flüchtlingsberatungen zusammen. Gerade im Asylverfahren achten Betreuer auf Indikatoren und schalten notfalls die Fachberatung der Diakonie und die Polizei ein. Ein anderer Weg ist die Kontrolle von Bordellen und Prostitutionseinrichtungen: „Auch auf diesem Weg werden wir auf Fälle aufmerksam.“

Aber während Corona waren die Bordelle geschlossen. Auch die Beratungsstelle war bis Mitte Mai zu. „Wir gehen davon aus, dass viele Fälle unbemerkt blieben und uns eine Welle an Meldungen bevorsteht.“

Täter werden oft nicht gefasst

Auch wenn es frustrierend ist, dass Täter nach den grausamen Taten oft nicht gefasst werden. Die in dem Kellerverlies misshandelte 21-Jährige konnte ihre Erfahrungen bei einem Interview beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge glaubhaft schildern „und hat im letzten Jahr einen sicheren Aufenthalt erhalten.“ Sie besucht einen Sprachkurs, macht Fortschritte.

„Während des Lockdowns konnten wir beobachten, wie schwer ihr die Isolation fiel, die fehlende Tagesstruktur und die Überforderung mit den vielen Informationen“, schildert Franziska Lange. Das gehe jetzt vielen Frauen so. „Wir konnten sie jedoch telefonisch und im Anschluss persönlich stabilisieren. Sie besucht nach einem Stopp seit September wieder einen Sprachkurs und macht sich Gedanken darüber, was für eine Berufsausbildung sie sich vorstellen kann.“

Franziska Lange und Margarete Kummer begleiten die Frauen nach der Aufnahme zu Gerichtsverhandlungen, organisieren Sprachkurse, helfen bei Job-Fragen – und am wichtigsten: sie sorgen für ihre Sicherheit. „Es ist keine Seltenheit, dass die Opfer in Schutzwohnungen untergebracht werden müssen. Wenn nötig werden sie in andere Städte vermittelt.“