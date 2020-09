Hagen: Opfer landet nach Prügelattacke im Krankenhaus

Hagen-Mitte. Ein Streit in der Hagener Innenstadt ist zu einer handfesten Schlägerei eskaliert. Hier die vorläufigen Details.

Nach einer Schlägerei auf der Springe musste am Montag das Opfer ins Krankenhaus eingeliefert werden. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei geriet ein 44-Jähriger in der Mittagszeit zunächst mit Männern in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf griffen die beiden 35- und 49-Jährigen ihren Gegenüber unvermittelt an und schlugen auf diesen ein. Der Hagener wurde dabei schwer verletzt und anschließend stationär in einem Krankenhaus behandelt. Die herbeigerufene Polizei konnte die mutmaßlichen Schläger unweit des Tatortes ausfindig machen und vorläufig festnehmen. Die weiteren Ermittlungen laufen noch.