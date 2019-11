In Hagen ist der mutmaßliche Betrüger festgenommen worden

Hagen. Mit Kreditkarten-Infos aus dem Darknet soll ein 39-Jähriger Online-Bahntickets für 250.000 Euro ergaunert haben. Er wurde in Hagen festgenommen.

Hagen: Online-Bahntickets für 250.000 Euro ergaunert

Der Tatverdächtige, ein 39-jähriger ghanaischer Staatsangehöriger, steht im Verdacht, in betrügerischer Absicht Kreditkartensätze unbeteiligter Dritter zum Großteil mutmaßlich aus dem Darknet bekommen und die Daten gezielt zum unrechtmäßigen Erwerb von Online-Tickets der Deutschen Bahn AG genutzt zu haben.

In einem gemeinsamen Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Hagen und der Bundespolizeiinspektion Dortmund wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Computerbetruges, haben Bundespolizisten bereits im Oktober eine Wohnung in Hagen durchsucht.

Im Rahmen der durch die Dortmunder Bundespolizei durchgeführten Ermittlungen konnten Einsatzkräfte den hauptsächlich in Italien aufhältigen Tatverdächtigen in einer Hagener Wohnung lokalisieren und ihn dort am 22. Oktober festnehmen. Dort wurden zudem zahlreiche Beweismittel sichergestellt.

3200 betrügerische Ticketbuchungen werden dem Mann zu Last gelegt

Aktuell werden dem in Italien anerkannten Asylbewerber laut Bundespolizei 3.200 Verdachtsfälle (Ticketbuchungen) mit illegal erlangten Kreditkartensätzen und einer Schadenssumme von über 250.000 Euro, zur Last gelegt.

Auf Antrag der Hagener Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht die Untersuchungshaft gegen den Tatverdächtigen angeordnet. Aktuell werden zahlreiche Beweismittel ausgewertet, die Gegenstand des Ermittlungsverfahrens gegen den Mann sind. Bereits jetzt habe die Auswertung verschiedener Datenträger Hinweise auf weitere Straftaten gegeben, so die Bundespolizei.