Hagen: Noch viele Masken-Verweigerer auf den Straßen

Visier oder Maske – was bietet besten Schutz?

Während die Maskenpflicht bundesweit gilt, sorgt die Frage, welche Artikel als zulässige Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) gelten, inzwischen für Verwirrung. So hält das Robert Koch-Institut (RKI) die Visiere nach wie vor für keine geeignete Alternative zur herkömmlichen Maske. Grund: Die Plastikscheiben könnten in der Regel maximal nur die direkt auf die Scheibe auftretenden Tröpfchen auffangen, so das Institut. Die sogenannten „Face Shields“ bestehen aus durchsichtigem Kunststoff und decken das Gesicht vom Kinn bis zur Stirn ab. Sie werden meist mit einem Gummiband an der Stirn befestigt und schweben vor dem Gesicht.

In Nordrhein-Westfalen sieht die Corona-Schutzverordnung das Tragen einer „textilen Mund-Nasen-Bedeckung (zum Beispiel Alltagsmaske, Schal, Tuch)“ vor. Face Shields gelten demnach nicht als Alternative. Die Staatskanzlei hat dies bereits ausdrücklich bestätigt.

In Hagen wiederum gilt bislang die Lesart, dass die Corona-Schutzverordnung lediglich eine textile Mund-Nasen-Bedeckung empfehle. Dies soll jetzt in Rücksprache mit dem Land noch einmal überprüft werden. Allerdings heißt es in § 2, Absatz 2 wiederum, dass die textile Bedeckung beim Einkaufen, in der Arztpraxis, bei Konzerten, Versammlungen, in Museen, auf Märkten, in Einzelhandelsgeschäften und Shopping-Malls, in Handwerksbetrieben, im Bus oder auch in Warteschlangen „verpflichtend“ sei.

Ähnlich sieht es auch das NRW-Landesinstitut für Arbeitsgestaltung, das sich wiederum auf die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin beruft. Dort heißt es: „Gesichtsvisiere erfüllen bei Expositionen gegenüber erregerhaltigen Tröpfchen oder Aerosolen nicht die Funktion eines Atemschutzes. Dazu müssen sie ergänzend mit Atemschutz, z. B. filtrierenden Halbmasken getragen werden.“

Ziel einer Mund-Nase-Bedeckung sei es primär, eine Freisetzung von SARS-CoV-2 über Tröpfchen, etwa beim Sprechen, Husten oder Niesen in die Ausatemluft zu reduzieren, so das NRW-Landesinstitut. Sie dienten damit dem Drittschutz. Kommerziell und privat hergestellte MNB bestehen meist aus handelsüblichen Baumwollstoffen, die Mund und Nase eng bedecken.

Bei Gesichtsvisieren wiederum sei diese Öffnung sehr viel größer und teilweise nach vorn gerichtet, wodurch sie bestenfalls die großen Aerosoltröpfchen zurückhalten und die Auswurfweite von Aerosolen aus der Ausatemluft herabsetzen. Feine Aerosole gelangten dennoch ungehindert in die Raumluft. Sie stellten daher keinen zur MNB vergleichbaren Drittschutz dar.