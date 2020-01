Hagen. Diskutiert und fantasiert wurde reichlich – jetzt soll 2020 tatsächlich was passieren: Das Hengsteysee-Ufer wird sein Gesicht verändern.

Hagen nimmt See-Schicksal in seine Hand

Fragte man die politischen Verantwortungsträger rund ums Hagener Rathaus nach dem wichtigsten politischen Thema des Jahres 2019, würde sicherlich unisono die Einigung auf die Rahmenthemen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) genannt. Dieses definiert nicht bloß die Leitplanken für die wesentlichen Gestaltungsprojekte der kommenden Jahre, sondern sichert durch seine ganzheitliche Betrachtung der Stadtzukunft auch den Zufluss von Fördermitteln. Alles sicherlich sehr bedeutend, für den Bürger jedoch eher planerische Theorie am Hochreck.

Deutlich konkreter wird es für die Hagener beim Blick auf das Freizeitrevier Ruhrseen. Nach reichlich Versprechungen und auch deprimierenden Flops beim Buhlen um Fördermillionen hat die Politik im vergangenen Jahr entschieden, dass Hagen sein Glück in Eigeninitiative suchen müsse. Somit haben sich der Aufsichtsrat der Hagener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (HVG) und der Rat darauf verständigt, für knapp vier Millionen Euro nicht bloß das Strandhaus am Familien-Freibad Hengstey konzeptionell und baulich ins 21. Jahrhundert zu katapultieren, sondern auch am Ruhrufer einen attraktiven Beach-Club entstehen zu lassen. Der entsprechende Planungsentwurf stammt aus einem Paderborner Landschaftsarchitektenbüro.

Impuls für weitere Entwicklung

Über sämtliche Parteigrenzen hinweg sind sich die Fraktionen einig, dass mit der Investition – den Löwenanteil trägt die HVG – ein entscheidender Impuls für die weitere Entwicklung vor allem entlang des Hengsteysees gesetzt wird. Denn die Freizeitfläche mit Beach-Volleyball-Feld, Kinderspielbereich, Fahrradständern und Sandstrand-Areal soll bloß den Auftakt für weitere attraktive Anlaufpunkte bilden. Neben einem künftig großzügiger dimensionierten Uferweg soll es auch eine ausladende Steganlage mit Aussichtsplattform geben, die über die Beachlounge und das Freibad hinweg zum Strandhaus führt. Diese Neugestaltung soll 2021 beginnen, während die künftig ganzjährig betriebene Gastronomie mit Übernachtungsmöglichkeiten – das Detailkonzept ist noch offen – bereits 2020 modernisiert wird.

Passend dazu wird in diesem Jahr auch endgültig die neue Rad- und Fußgängerbrücke über die Volmemündung hinweg errichtet. Ursprünglich sollte die 132 Meter lange Rohrfachwerk-Konstruktion aus Metall bereits im Jahr 2017 errichtet werden. Das Gros der Bau- und Planungskosten trägt das Land, den städtischen Eigenanteil übernimmt der Regionalverband Ruhr (RVR). Im Hagener Rathaus geht man davon aus, dass die Gründungsarbeiten im Frühjahr beginnen können. Angesichts der weiterhin völlig offenen Situation rund um den sanierungsbedürftigen Weg in Höhe des Seeschlösschens am Nordufer des Hengsteysees ergibt sich somit die Chance, spätestens ab dem Herbst 2020 das touristische Interesse auch für die Hagener Uferregionen der Ruhrseen zu wecken.