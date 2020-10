Hagen: Neues Coronatest-Zentrum auf dem Höing funktioniert

In deutlich geordneteren Bahnen verlaufen die Corona-Testungen am Donnerstag auf dem Otto-Ackermann-Platz.

Corona in Hagen

Hagen. Hunderte Reisewillige nutzen am Donnerstag die Chance auf einen Gratis-Coronatest auf dem Höing.

Hunderte Hagener haben am Donnerstag die Gelegenheit genutzt, vor einer innerdeutschen Urlaubsreise im städtischen Testzentrum am Otto-Ackermann-Platz auf dem Höing sich auf das Covid-19-Virus untersuchen zu lassen, um am Wochenende doch noch aus der Risikostadt Hagen heraus einen Urlaub antreten zu können.

Nachdem es zuletzt auf dem Friedensplatz in Altenhagen deutlich zu eng geworden war und mangels Kapazitäten auch zahlreiche Interessenten wieder unverrichteter Dinge nach Hause geschickt werden mussten, funktionierte der Ablauf am neuen Standort und mit verlängertem Untersuchungszeitraum Dank der Unterstützung des Deutschen Roten Kreuzes und der Organisation des LCP-Sicherheitsteams von Claus Lebens deutlich strukturierter und ohne nennenswerte Tumulte.

Das Gratis-Testangebot wird am Freitag, 16. Oktober, erneut von 12 bis 16 Uhr am Sportpark den Hagener Bürgern, die einen Buchungsnachweis für eine innerdeutsche Reise vorlegen können, zur Verfügung stehen. Das Ergebnis wird den Untersuchten per App und QR-Code zeitnah übermittelt. Zu dem Zeitraum, bis zu dem das Ergebnis vorliegt, kann das Gesundheitsamt allerdings keinerlei Angaben machen, da die Labore zurzeit extrem stark ausgelastet sind.