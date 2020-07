Hagen: Neue Ausstellung in der Hagenring-Galerie

Hagen-Eilpe. Drei Künstler stellen ab dem 26. Juli in der Hagenring-Galerie in Eilpe aus: Sarah Andree, Bettina Köppeler und Professor Dieter Ziegenfeuter.

Drei Künstler stellen ab Sonntag, 26. Juli, in der Hagenring-Galerie aus: Sarah Andree, Bettina Köppeler und Professor Dieter Ziegenfeuter. Die Vernissage beginnt um 11 Uhr.

Die in Hagen geborene Künstlerin Sarah Andree hat Malerei und Grafik studiert, lebt und arbeitet in Köln. In ihren Arbeiten baut sie Schicht für Schicht durch Überlagerungen auf. So verschwinden Bildteile unter neuen Farbebenen, zum Teil werden diese verwischt oder zerkratzt. Ganz alltägliche Gegenstände oder auch eigene Zeichnungen und Malereien dienen ihr als Vorlagen. Sie hinterfragt unser alltägliches Verständnis von Wirklichkeit, indem sie nicht den Gegenstand selbst malt, sondern lediglich dessen Spiegelung auf einer matt-reflektierenden Oberfläche voller Kratzer und Gebrauchsspuren.

In der Ausstellung zu sehen: das Bild „Zu neuen Ufern“ von Dieter Ziegenfeuter. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Die Verortung des Menschen in der Natur, sein Verhältnis zur Welt zwischen Isolation und Beziehung ist zentrales Thema in den Arbeiten von Bettina Köppeler. Sie entwirft abstrakte Landschaftsräume, in denen große Farbflächen oder changierende Farbfelder als autonomes ästhetisches Erlebnis in Erscheinung treten. Darin befinden sich Spuren menschlichen Lebens, kleine Nischen in einer überdimensionalen Landschaft. Die Arbeiten von Bettina Köppeler aus Dortmund zeigen Nähe und Distanz zugleich. Der Mensch macht sich seine Welt untertan. Obwohl er sie im Großen kaum erfassen kann, ist er ein Teil von ihr.

In den Wolkenbildern von Dieter Ziegenfeuterv nähert sich der Betrachter dem klassischen Eindruck von Landschaft an. Die Unterscheidung zwischen oben und unten ist klar ersichtlich und damit wirklichkeitsnah, ohne illustrativ zu sein. Wiederkehrende elliptische Wolkenbilder in erdigen Farben sind in einer zivilisations- und vegetationsfreien Fläche zu erkennen. Lichtstimmungen werden auf das Sorgfältigste durchdekliniert, wie es nur in einer Serie von Arbeiten verdeutlicht werden kann. Wolkenbilder widerstreben dem Lauf der Zeit, sie geben Sicherheit, Zeitlosigkeit und damit einen kleinen Einblick in die Ewigkeit. Dieter Ziegenfeuter stammt aus Hagen. Er war Professor an der Fachhochschule in Dortmund.

„Sunset 1“, so der Titel eines Werks, das Sarah Andree präsentiert. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Die Ausstellung in der Hagenring-Galerie, Eilper Straße 71-75 (Wippermann-Passage), kann bis zum 16. August immer dienstags bis freitags von 17 bis 19 Uhr sowie sonntags von 11 bis 13 Uhr besichtigt werden. Der Eintritt ist frei, es ist ein Mund- und Nasenschutz zu tragen.