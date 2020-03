Hagen-Mitte. „Emil Schumacher – Der Reiz des Materials“ heißt die Ausstellung, die am Sonntag, 8. März, im Hagener Kunstquartier eröffnet wird.

Wer die Arbeiten des Künstlers Emil Schumacher kennt, weiß, dass er sich an Farbe und Material regelrecht abgearbeitet hat. Eine Ausstellung, die auf diesen mitunter geradezu kräftezehrenden Prozess eingeht, wird am Sonntag im Kunstquartier eröffnet. „Emil Schumacher – Der Reiz des Materials“ zeigt 35 Werke, die zwischen 1957 und 1995 entstanden sind und die Leidenschaft des Malers für derbe Materialien und Fundstücke widerspiegeln.

„In den vergangenen Monaten haben wir hier im Museum eher sentimentale Themen aufgegriffen, nun ist es an der Zeit, einmal zu zeigen, was den eigentlichen Schumacher ausgemacht hat – das Arbeiten mit Material“, erläutert Rouven Lotz.

Der Wissenschaftliche Leiter des Schumacher-Museums präsentiert Bilder mit eingearbeiteten, rostigen Nägeln, Papierobjekte, Gouachen und Naturmaterialcollagen.

Das Material steht im Vordergrund der Ausstellung, die am 8. März eröffnet wird. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Wertvoll in schweren Zeiten

Die Öl-auf-Leinwand-Arbeit „Arbo“ ist 1992 entstanden.

„Auf einem Keilrahmen hat Schumacher Jute, Laubblätter und Holzstücke collagiert – das Werk besteht rein aus Fundstücken“, sagt Lotz und ergänzt, dass Schumachers Faszination an einfachen Materialien durchaus erklärbar sei: „Der 1912 geborene Emil Schumacher erlebte als Kind die Folgen des ersten Weltkrieges, der Weltwirtschaftskrise von 1929, gefolgt von den Schrecken des Zweiten Weltkrieges. Ein krummer, rostiger Nagel, ein Stück Maschendraht, eine alte Glasscherbe oder ein knittriges Blatt Papier – alles konnte in diesen schweren Zeiten einen für heutige Verhältnisse unvorstellbaren Wert besitzen.“

Gestalterisches Element

Schumacher habe solchen Fund-Objekten ihren rein praktischen Nutzen entzogen, ihren ästhetischen Wert erkannt und sie als gestalterisches Element genutzt.

Übrigens: Regelmäßigen Museumsbesuchern wird eine Veränderung auffallen. Etliche Bilder wurden innerhalb des Museums umgehängt. „Wir haben häufig Früh- und Spätwerke gegenübergestellt, um Schumachers Stringenz zu zeigen, jetzt rücken wir jedoch die Frühphase – die 1950er- und 1960er-Jahre – in den Mittelpunkt. In diesen Jahren wurde Schumacher weltberühmt“, sagt Lotz.

So sei Schumacher einer der ersten Künstlern gewesen, dessen Arbeiten nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt wieder international ausgestellt worden seien: 1954 in Amsterdam, 1955 in Paris.