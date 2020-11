Prozess in Hagen: Mutter soll Tochter gequält haben

Es sind geradezu unglaubliche Vorwürfe, die vor dem Landgericht gegen eine Mutter (52) aus Hagen erhoben werden. Unter dem Begriff „Kindesmisshandlung“ könnte man es grob zusammenfassen. Dahinter soll sich ein feines Netz grausamer Erziehungsmethoden gegenüber der kleinen Tochter (anfangs noch acht Jahre alt) verbergen.

9.34 Uhr. Eine Frau mit starker Bewegungseinschränkung schleppt sich, eine Hand am Geländer, die andere auf ihren Gehstock gestützt, die Treppen im Gerichtsgebäude hoch. Unterstützt durch Verteidiger Ralph Giebeler, wendet sie sich vor der großen Saaltür den surrenden Fernsehkameras ab, die sofort ganz dicht an sie heranrücken. Die ganze Szenerie hat etwas von: „Wir sehen hier die Monster-Mutter – live.“

Auf der Anklagebank setzt die Frau – sie trägt ein schwarzes, weites Oberteil, dazu eine flatternde Hose – ihre Corona-Maske nicht ab, wohl aus Angst, erkannt zu werden. Acht Anklagepunkte, vorgetragen von Staatsanwalt Christian Engelke, schallen wie Paukenschläge durch den Saal.

Küchentuch in Rachen gestopft

Was sich ab Anfang 2016 bis in den November 2017 hinein in dem Haushalt in Hagen, in dem die alleinerziehende Angeklagte mit ihrer leiblichen Tochter und zeitweise auch ihrem Lebensgefährten zusammenlebte, abspielte, klingt wie ein Martyrium: Sie soll das Kind geschlagen, gequält und misshandelt haben.

Regelmäßig wurde das Mädchen in eiskaltem Wasser gebadet. Wenn die Achtjährige nicht parierte, hätte die Angeklagte ihr einen Socken oder ein Küchentuch derart tief in den Rachen gestopft, bis sie keine Luft mehr bekam.

Mädchen im Zimmer eingesperrt

Während der eiskalten Jahreszeit hätte das Kind, ausgezogen bis auf die Unterwäsche, zur Bestrafung oft stundenlang vor dem geöffnetem Fenster sitzen müssen. Auch sei die Tochter regelrecht gefangen gehalten worden: eingesperrt und eingeschlossen in ihrem Zimmer, mit der Begründung, sie würde sonst Süßigkeiten naschen. Auch zur Toilette durfte sie nicht gehen. Stattdessen musste die inzwischen Zehnjährige ihre Notdurft, wie ein Kleinkind, in ein Töpfchen verrichten.

Weitere Anklagepunkte beschuldigen die offenbar rabiate Mutter der gefährlichen Körperverletzung und der schweren Misshandlung einer Schutzbefohlenen: So soll sie den Kopf ihres Kindes auf den Haltegriff der Badewanne geschlagen haben, so fest, dass sich dadurch ein blaues Auge bildete. Auch hätte sie der Tochter mit einer Schere in den Handrücken gestochen und dabei eine blutende Verletzung zugefügt.

Essen mit Wasser verdünnt

Schläge mit einem Ledergürtel auf die Oberschenkel (am 3. oder 4. November 2017) und ein weiterer unglaublicher Vorfall nur einen Tag später hatten das Fass schließlich zum Überlaufen gebracht. Die Zehnjährige lief von zu Hause weg und offenbarte sich der Polizei. Seitdem ist sie in einer Jugendschutzstelle untergebracht.

Bei ihrem letzten Übergriff am 5. November 2017 hätte die Angeklagte das Mädchen zwingen wollen, ein Glas Wasser zum Mittagessen zu trinken. Das Kind mochte das aber nicht. Daraufhin hätte die Mutter Mineralwasser über das Essen gekippt, alles verrührt und die Tochter gezwungen, den Brei mit einem Strohhalm aufzusaugen.

Als sich das Kind aus Ekel verweigerte, sei die Mutter schließlich mit einem Küchenmesser auf sie zugeschritten und hätte ihr den Messergriff gegen den Hinterkopf geschlagen. Die Messerklinge gegen den Hals des Kindes gerichtet, soll die Angeklagte die flüchtende Tochter vor sich hergetrieben haben, ein Küchentuch aus Papier gegriffen und dieses mit einem wuchtigen Klingenhieb vor den Augen der Zehnjährigen zerschnitten haben. Mit den Worten: „Siehst du: Damit kann ich dir auch den Hals durchschneiden, dann verblutest du.“

Vorwurf gegen das Jugendamt

Die Angeklagte, so ihr Verteidiger nach Verlesen der Vorwürfe, „wird sich zum jetzigen Zeitpunkt zu den Vorwürfen nicht äußern.“ Deshalb werden erste Zeugen vernommen. Darunter eine Erzieherin (57) aus der Ganztagsbetreuung, die einen massiven Vorwurf gegen das Jugendamt erhebt, „dass aufgrund der äußeren Verletzungen des Kindes eingeschaltet worden war, aber den Deckel der Akte schnell geschlossen hat, weil man nichts Auffälliges gefunden hatte in der Familie.“

Die Rolle des Jugendamtes in diesem Fall wird an den nächsten Verhandlungstagen wohl noch deutlich hinterfragt werden müssen.