Hagen: Möbel brennen nach kleiner Gasexplosion

Vorhalle. Eine Hagenerin wurde bei einer kleinen Gasexplosion in ihrer Wohnung leicht verletzt. Das Mobiliar geriet in Flammen.

Eine Frau ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Vorhalle leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befüllte eine Frau am Freitag gegen 23 Uhr in ihrer Wohnung in der Brandenburger Straße einen Wandofen mit Ethanol, wodurch es zu einer kleineren Gasexplosion kam.

Mobiliar gerät in Flammen

Durch die Explosion geriet umstehendes Mobiliar in Flammen und die Frau erlitt leichte Verletzungen, die in einem Hagener Krankenhaus behandelt wurden. Der Brand konnte durch die Anwohner noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbstständig gelöscht werden.