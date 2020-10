Hagen: McDonald’s-Filiale schließt wegen Corona-Fall

Hagen. In Hagen gibt es in einer McDonald’s-Filiale einen Corona-Fall. Das hat Konsequenzen.

Wegen eines Corona-Falls in der Belegschaft ist aus Sicherheitsgründe die McDonald’s-Filiale an der Weststraße in Hagen-Vorhalle geschlossen worden. Das hat Inhaber Wilfried Haas mitgeteilt.

„Wir wollen und wir dürfen dort keine Risiko eingehen“, so Wilfried Haas. „Weder was unsere Gäste noch was unsere Mitarbeiter angeht.“ Haas bestätigte, dass es sich bislang lediglich um einen Mitarbeiter handele, der positiv getestet worden sei.

McDonald’s-Filiale Vorhalle wird komplett desinfiziert

Die Filiale in Hagen-West – neben Haspe, Hohenlimburg und Innenstadt eine von vier McDonald’s-Standorten – werde nun gereinigt und durch eine Fachfirma von Grund auf desinfiziert. „Wann wir wieder öffnen können, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen“, so Wilfried Haas.