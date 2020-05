Hagen: Maskenverweigerer bespuckt einen Polizisten

Seit dem 27. April gelten neue Regeln in NRW: Mund- und Nasenschutzpflicht in Bussen und Bahnen, beim Einkaufen und in Arztpraxen. Ein Überblick.

Hagen-Mitte. Ein Mann hat in Hagen einen Polizisten bespuckt und beleidigt. Der Beamte hatte den 27-Jährigen auf die Maskenpflicht im Geschäft hingewiesen.

Ein Hagener Polizist ist am Dienstag in der Innenstadt von einem Maskenverweigerer bespuckt worden. Hintergrund der Attacke war, dass der Mann sich nicht an die Maskenpflicht in einem Bekleidungsgeschäft halten wollte und der Polizist, der privat unterwegs war, die Angestellten dabei unterstützte, den Mann darauf hinzuweisen.

Beim Verlassen des Geschäfts lauerte der 27-Jährige dem Polizisten auf, spuckte ihn an und beleidigte ihn. Dann floh er, verfolgt von dem Polizisten, der parallel Verstärkung anforderte, in Richtung Goldbergstraße. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Mann schließlich fassen.

Der Täter, der sich bei der Überprüfung aggressiv zeigte, erhielt eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.