Hagen: Mann klettert auf Bahnhofsdach und entblößt sich

Am Hauptbahnhof in Hagen hat sich ein Mann auf dem Dach entblößt und Polizeibeamte beleidigt.

Hagen. Ein 39-Jähriger klettert auf das Bahnhofsdach in Hagen, entblößt sich und beleidigt Polizeibeamte. Das hat Konsequenzen.

Ein 39-jähriger Mann aus Hagen löste vergangenen Dienstag einen Einsatz von Bundes- und Landespolizei am Hagener Hauptbahnhof aus. Der Mann war auf das Dach des Hauptbahnhofs geklettert.

Bahnmitarbeiter und Polizisten beleidigt

Gegen 14 Uhr informierten Bahnmitarbeiter die Bundespolizei, als Bundespolizisten dort eintrafen, war der Mann bereits nicht mehr vor Ort. Dieser fühlte sich offensichtlich zu „höherem bestimmt“. Der 39-Jährige in Hagen gemeldete Mann war auf das Dach des Hauptbahnhofs geklettert und hielt sich unmittelbar über dem Eingang der Bundespolizeiwache auf.

Von dort aus beleidigte er Bahnmitarbeiter, Bundes- und Landespolizisten verbal und entblößte sein Geschlechtsteil.

Zahlreiche Schaulustige vor Ort

Zudem versammelten sich zahlreiche Schaulustige vor der Wache, beobachteten und filmten den 39-Jährigen und die Einsatzkräfte. In einem passenden Moment konnten Bundespolizisten den aggressiven Mann überwältigen. Er wurden anschließend durch Einsatzkräfte der Polizei Hagen übernommen und in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Gegen den in mehr als 50 Fällen Polizeibekannten wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.