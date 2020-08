Ein Mann hat in Altenhagen erst seine Frau und dann Polizisten angegriffen. Er wird festgenommen.

Polizei Hagen: Mann greift erst seine Frau und dann Polizisten an

Hagen. In Hagen hat ein Mann erst seine Frau angegriffen, dann hat er versucht, Polizisten durch Schläge und Tritte zu verletzen.

Erst schlug er seine Frau, dann griff er die Polizisten an – die Polizei hat am Sonntagmorgen in Altenhagen einen Mann überwältigt, der aufgrund häuslicher Gewalt der Wohnung verwiesen war.

Gegen 7 Uhr waren die Beamten nach Altenhagen alarmiert worden. Ein Familienstreit drohte zu eskalieren. Ein Mann hatte sich nach einem Angriff gegen seine Frau und einem Wohnungsverweis am Vorabend erneut Zutritt zu dem betroffenen Mehrfamilienhaus verschafft.

Schläger flüchtet vor der Polizei

Als die Beamten den Mann ansprachen, flüchtete dieser. Die Polizisten versuchten, den Hagener in Gewahrsam zu nehmen. Er setzte sich jedoch zur Wehr und versuchte mehrfach, die Beamten durch Schläge und Tritte zu verletzten. Es gelang der Streifenwagenbesatzung dennoch, den Randalierer zu überwältigen und zu fixieren.

Im Gewahrsam stellte sich heraus, dass der Mann mit 0,5 Promille unter Alkoholeinfluss stand. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Widerstands.