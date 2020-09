Hagen: Mann bespuckt Polizistin und schlägt ihr ins Gesicht

Hagen-Mitte. Ein 22-jähriger Mann rastete bei einer Polizeikontrolle in Hagen aus und griff eine Beamtin an. Schließlich konnte er überwältigt werden.

Diesen Einsatz wird eine Polizeibeamtin aus Hagen wohl leider nicht so schnell vergessen: Bei einer Kontrolle wurde sie von einem 22-jährigen Mann bespuckt und ins Gesicht geschlagen.

Die Polizei wollte den Mann am Donnerstagvormittag überprüfen, weil er im Bereich des Märkischen Rings randaliert hatte. Als eine Streifenwagenbesatzung neben ihm anhielt, versuchte er zu flüchten. An der Kreuzung Elfriedenhöhe holten ihn die Beamten ein, doch verweigerte er die Herausgabe von Ausweispapieren und versucht erneut davonzulaufen. Dabei schlug er der Polizistin ins Gesicht und spuckte sie an.

Auch als er von den Beamten zu Boden gebracht und fixiert wurde, trat und schlug er gezielt nach ihnen. t. Da er über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde er vorläufig festgenommen und ins Gewahrsam gebracht. Mittlerweile befindet er sich allerdings wieder auf freiem Fuß. Eine Anzeige läuft.

Die Beamten wurden leicht verletzt, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.