Haspe. In diesem Jahr bringt das „Theater am Hammer“ als Weihnachtsmärchen „Die Bremer Stadtmusikanten“ auf die Bühne.

Hagen: Märchen „Die Bremer Stadtmusikanten“ mit viel Musik

Es hat längst Tradition – das Weihnachtsmärchen im Kulturzentrum Hasper Hammer, das in diesem Jahr am 30. November Premiere feiert. „Ja, wir bringen seit 15 Jahren ein Weihnachtsmärchen auf die Bühne, das aktuelle ist unser 13. Stück“, rechnet Udo Schmalz nach.

Der Regisseur des stets amüsant und kindgerecht gehaltenen Werkes erklärt, dass das Team des „Theaters am Hammer“ in diesem Jahr nicht aus Zufall „Die Bremer Stadtmusikanten“ ausgewählt habe, „das märchenhafte Quartett feiert 2019 seinen 200. Geburtstag“.

Udo Schmalz führt auch beim Weihnachtsmärchen 2019 Regie. Foto: Michael Kleinrensing / WP Michael Kleinrensing

Die Geschichte um Esel, Hund, Katze und Hahn – allesamt in betagtem Alter - wurde schon 2012 als Weihnachtsstück gezeigt. „Jetzt präsentieren wir natürlich eine überarbeitet Fassung“, unterstreicht Dirk Awater, der die Rolle des naiven Räubers Palle besetzt. Awater ist übrigens der einzige „Neuling“, der in der aktualisierten Fassung mitspielt, die übrigen Amateurschauspieler waren auch vor sieben Jahren schon beim Bühnenmärchen frei nach den Brüdern Grimm an Bord. Wie Monika Rakow, die die alte Katze Bartputzer mimt. „Die Fell-Perücke wärmt ordentlich“, stöhnt die Hagenerin gespielt leidend.

Bühnen- und Kulissenteile vorhanden

Weitere Gründe, warum sich das Team für „Die Bremer Stadtmusikanten“ entschieden hat, sind übrigens „das vorhandene Personal“ (Schmalz: „Unser Ensemble bekommt alle benötigten Rollen gut besetzt“) und die teilweise noch vorhandenen Bühnen - und Kulissenteile sowie Kostüme.

„Außerdem ist das Märchen niedlich, lustig und hat nichts Erschreckendes. Und da die Sprache klar und deutlich ist, richtet sich das Stück auch schon an ganz junge Zuschauer, sprich, an Kinder ab drei“, ergänzt Monika Rakow.

Die Geschichte um Müllerin Bolte (Ulla Fischer), die den vier alten Tieren ans Leder will, basiert auf der Fassung von Manfred Hinrichs, Lieder und Liedtexte stammen von Stefan Hiller.

„Es ist ein herrlich durch Musik bestimmtes Stück“, schwärmt Dirk Awater, es sei aufwändig gewesen, die Lied- und Orchesterfassung in die Handlung einzuarbeiten, aber es habe auch viel Spaß bereitet. „Ja, wir singen viel“, bestätigt Regisseur Udo Schmalz und schmettert mit Monika Rakow denn auch gleich los. Ob der Song „Wir gehen nach Bremen“ mit Ohrwurmqualität oder das rührende Schlaflied „Gute Nacht“ – die Kostprobe der beiden beweist, dass die Musik in dem Märchen nicht stiefmütterlich behandelt wird, sondern wichtiger Bestandteil des Ganzen ist.

170 Gäste finden im Zuschauerraum Platz

Das Stück (Aufführungsdauer etwa eine Stunde und 45 Minuten plus Pause) besteht aus drei bunten, kindgerechten Bildern. Bis zu 170 junge und ältere Besucher finden im Zuschauerraum des Kulturzentrums Platz.

Vorfreude und Lampenfieber steigen bei den Schauspielern von Tag zu Tag. „Mit den Proben begonnen haben wir bereits im März. Jetzt, wo es in die Detailabstimmung samt Umzieh- und Umbauproben geht, treffen wir uns täglich“, sagt Monika Rakow.

Was auch in diesem Jahr nicht fehlen darf? Udo Schmalz lächelt: „Die frischen Waffeln, die wir vor Beginn und in der Pause verkaufen. Das Prozedere kennen die Leute schon. Die Waffeln haben Tradition – wie unser Weihnachtsmärchen.“