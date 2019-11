Proteste Hagen: Landwirte demonstrieren am Montag in der Innenstadt

Hagen-Mitte. Am Montag wird es wieder Proteste von Landwirten geben, die mit ihren Traktoren protestieren. In Hagen gibt es eine Aktion in der Innenstadt.

Hagen: Landwirte demonstrieren am Montag in der Innenstadt

Landwirte aus der heimischen Region (unter anderem auch aus Breckerfeld) werden am kommenden Montag, 25. November, 9 bis 12 Uhr, auf dem Platz vor der Johanniskirche am Hagener Markt gegen das Agrarpaket der Bundesregierung protestieren. „Unser Ziel ist es, in den Städten auch direkt mit Verbrauchern ins Gespräch zu kommen“, so Heiner Born, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Ortsverbands Breckerfeld.

Abschlusskundgebung in Hamm

Die Kundgebung in Hagen ist Teil eines bundesweiten Protestes. In Nordrhein-Westfalen wird es eine Staffelfahrt durch verschiedene Städte geben, an der sich im Anschluss an die Veranstaltung in Hagen auch die heimischen Bauern beteiligen wollen. Den Abschluss bildet um 16 Uhr eine große Kundgebung in Hamm.

Sauer sind die heimischen Landwirte in erster Linie, weil sie massive Verluste ihrer Wiesen und Felder fürchten, sollte das Agrarpaket von Bundes-Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner und Umweltministerin Svenja Schulze umgesetzt werden.