Hagen: Lärmschutzwand an Saarlandstraße kommt 2021

Hagen . Aktuell laufen die Sanierungsarbeiten an der Saarlandstraße in Hagen. Dort wird eine neue Asphaltdecke aufgebracht. Ein Überblick.

Die Saarlandstraße, eine der Hauptverkehrsachsen, war am Wochenende wegen Bauarbeiten zwischen der Eduard-Müller-Straße und der Brücke Berchumer Straße in verschiedenen Abschnitten voll gesperrt. Sie soll am Montag, 5 Uhr, wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Neuer Asphalt auf 2,2 Kilometern

Bei den Arbeiten wurde zunächst die alte Asphaltschicht abgefräst und anschließend die neue Schicht aufgetragen. Foto: Alex Talash

Auf insgesamt 2,2 Kilometern wurde zunächst die alte Asphaltschicht abgefräst und anschließend die neue, lärmmindernde Schicht aufgetragen.

Der zweite Bauabschnitt zwischen der Feithstraße und der Eduard-Müller-Straße in Fahrtrichtung Hagen folgt von Freitag, 13. November, 18 Uhr, bis Montag, 16. November, 5 Uhr.

Der letzte Bereich zwischen der Anschlussstelle Feithstraße und Brücke Berchumer Straße wird in beide Fahrtrichtungen voraussichtlich vom 16. bis 22. November saniert.

Diese Bereiche werden jeweils unter einer halbseitigen Sperrung gebaut.

Lärmschutzwand kommt 2021

Wie die Stadt Hagen jetzt mitteilte, soll „voraussichtlich im kommenden Jahr auch die geplante Lärmschutzwand dort gebaut werden.“