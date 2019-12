Hagen: Kreisel Tückingstraße erhält Fünf-Zentimeter-Kante

Die Mittelinsel am Kreisel Tückingstraße wird um fünf Zentimeter angehoben, um ein Überfahren zu verhindern.

Haspe. Der Kreisel an der Tückingstraße wird umgebaut, um ein Überfahren zu verhindern. Heute beschließt die Bezirksvertretung die Details.

Die Hagener Straßenplaner haben eine bauliche Lösung gefunden, den Kreisel an der Einmündung Tücking-/Detmolder Straße so umzubauen, dass dort die Autofahrer künftig nicht mehr ungebremst einfach geradeaus über die Zebrastreifen rauschen. Diese äußerst gefährliche Verkehrssituation war in den vergangenen Monaten von den Anwohnern – neben der erheblichen Lärmbelästigung beim Überfahren der gepflasterten Kreisel-Innenfläche – scharf kritisiert worden.