Heinz-Dieter Kohaupt (62) ist seit 2004 Bezirksbürgermeister im Hagener Norden. Und er wird das Amt fünf weitere Jahre lang bekleiden. Am Mittwochnachmittag wurde der CDU-Politiker im evangelischen Gemeindezentrum an der Schwerter Straße, in dem die Bezirksvertretung Nord ihre Sitzungen abhält, einstimmig wiedergewählt. Kohaupt ist der dienstälteste aller Bezirksbürgermeister in Hagen.

Alle 13 Mitglieder der Bezirksvertretung stimmten für den einheitlichen Wahlvorschlag von CDU und SPD, Kohaupt zum Bezirksbürgermeister und Milazim Jusaj (SPD) zu seinem Stellvertreter zu bestimmen. Kohaupt ist so etwas wie die Inkarnation des menschelnden Politikers, wohl niemand kennt derartig viele Leute im Hagener Norden persönlich und ist in zahlreichen Verein aktiv.

Nach seiner Wiederwahl zitierte der Rentner und ehemalige Sozialversicherungsfachangestellte den französischen Philosophen Alexis de Tocqueville: „Politik ist ein Kampf, bei dem das Ergebnis, das man erzielt, immer weit unter dem liegt, das man erreichen möchte.“ Niemand personifiziert die damit angesprochene Notwendigkeit zum Kompromiss so sehr wie Kohaupt: „Wir können nicht alles umsetzen und wir können es nicht allen Recht machen. Aber wir können uns hier alle parteiübergreifend für die Menschen einsetzen“, appellierte er an die Bezirksvertreter.

Bezirksbürgermeister Michael Dahme (SPD, rechts) und sein Stellvertreter in Eilpe/Dahl, Peter Neuhaus (CDU). Foto: Alex Talash

Auch der Bezirk Eilpe/Dahl wird von einem bekannten und bewährten Politiker repräsentiert. Michael Dahme (SPD) wurde von den elf Mitgliedern der Bezirksvertretung einstimmig im Amt bestätigt, sein Stellvertreter ist Peter Neuhaus (CDU).

Wie Kohaupt ist Dahme ein auf Ausgleich bedachter Mensch, der die Leute zu nehmen und zwischen verschiedenen Positionen zu vermitteln weiß. Seit 1994 wirkt der evangelische Pfarrer in der Bezirksvertretung mit, seit elf Jahren ist er Bezirksbürgermeister: „Als Pfarrer sich in der Politik einzusetzen ist ungewöhnlich, aber ich möchte damit ein Zeichen setzen, dass es möglich ist.“

Dahme bedankte sich nach der Wiederwahl für das ihm entgegen gebrachte Vertrauen: „Wir sind in der Vergangenheit ein gutes Team gewesen und das wünsche ich mir in der Zukunft auch. Lassen wir uns weitere fünf Jahre für diesen Ortsteil und dessen Menschen einsetzen.“