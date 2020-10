Hagen: Kletter-Irrsinn löst Rettungseinsatz aus

Vorhalle. Mit einer halsbrecherischen Klettertour hat am Wochenende ein Unbekannter die Rettungskräfte in Atem gehalten. Hier die Details.

Eine halsbrecherische Klettertour hat in der Nacht zum Samstag in Vorhalle einen größeren Rettungseinsatz ausgelöst. Ein Zeuge meldete kurz vor Mitternacht, dass in der Straße „Am Ringofen“ ein unbekannter Mann laut schreiend auf ein zirka 30 Meter hohes Werbeschild des Poco-Möbelgeschäfts geklettert sei. Kurze Zeit später sei sogar ein Video der Tat im Internet zu sehen gewesen sein.

Als die Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr wenige Minuten später eintrafen, war der Randalierer verschwunden. Mit einer Drehleiter suchten die Einsatzkräfte in 30 Metern Höhe nach dem Mann, der sich in hilfloser Lage hätte befinden können. Der Unbekannte hatte mittlerweile jedoch offenbar das Weite gesucht. Hinweise an die Polizei: 986 2066.