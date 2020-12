Hagen: Kleintransporter mit 335 Kilo Gas beladen

Hagen. Die Polizei findet 54 ungesicherte Kartons mit Gaspatronen in einem Kleintransporter in Hagen. Die Ladung war ungesichert.

Der Verkehrsdienst der Polizei Hagen hat einen Kleintransporter hinter der Bahnhofshinterfahrung gestoppt, der mit 335 Kilogramm Gas beladen war.

Bußgelder für Fahrer und Halter

Bei der Kontrolle am Donnerstag stießen die Beamten auf insgesamt 54 ungesicherte Kartons, die jeweils mit rund 28 Dosen Gaspatronen befüllt waren. Neben der vollkommen ungesicherten Ladung gab es auch keinen vorgeschriebenen Feuerlöscher im Fahrzeug. Der 27-jährige Fahrer muss mit einem Bußgeld in Höhe von rund 500 Euro rechnen. Der Halter des Transporters erhält ein Bußgeld in Höhe von mehr als 1.000 Euro.