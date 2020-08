Hagen: Keine klassische Wahlparty im Rathaus

Im Rathaus an der Volme - das Foto ist während eines Weinfestes auf der Terrasse entstanden - wird es am 13. September keine Wahlparty geben.

Hagen. Zur Kommunalwahl am Sonntag, 13. September, wird es keine Party im Rathaus geben. Wie die Hagener dennoch auf dem Laufenden gehalten werden.

Eine klassische Wahlparty im Rathaus an der Volme anlässlich der Kommunalwahl am Sonntag, 13. September, ist angesichts der aktuellen Corona-Infektionszahlen nicht möglich und findet stattdessen in virtueller Form per Livestream über www.hagen.de am Wahltag ab 18.30 Uhr statt.

„Insbesondere für die Kandidatinnen und Kandidaten ist eine solche Wahlparty ein emotional wichtiger Abschluss eines anstrengenden Wahlkampfes“, bedauert Oberbürgermeister Erik O. Schulz, den Verzicht auf eine „klassische Wahlparty“.

Virtuelle Wahlparty

Diese Entscheidung hat die Stadt Hagen nach Abwägung aller Chancen und Risiken getroffen. Hagens Bürger sollen bei der „virtuellen Wahlparty“ dennoch zeitnah und flächendeckend informiert werden.

Der entsprechende Livestream zeigt Vorberichte, aktuelle Hochrechnungen, vorläufige Endergebnisse sowie Live-Interviews.

„Leider gibt es bei dieser Wahl vor dem Hintergrund des Infektionsschutzes keine andere Möglichkeit“, betont Schulz. Denn bei dem berechtigten Anspruch, dass eine Wahlparty für eine breite Öffentlichkeit zugänglich sein muss, ist eine Durchführung unter Berücksichtigung der für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen vorgesehenen Hygiene- und Abstandsregelungen nicht umsetzbar.