Hagen. Der Abfall-Kalender 2020 des HEB ist auf dem Markt. Darin sind alle Restmüll- und Altpapiertermine gebündelt, nicht der Gelbe-Sack.

Hagen: Kalender mit Müll-Terminen 2020 ist da

Ab sofort ist wieder der beliebte HEB-Abfuhrkalender auf dem Markt. Erhältlich ist er beim HEB in der Fuhrparkstraße 14-20, an der Müllverbrennungsanlage Am Pfannenofen 39, bei allen Bürgerämtern, im Rathaus und dem Kundencenter der Hagener Straßenbahn in der Körnerstraße sowie am Wertstoffhof in der Obernahmer. In den nächsten Tagen werden zusätzlich auch die Müllwerker die druckfrischen Kalender auf ihren Sammelfahrzeugen an Bord haben. Dieses Jahr steht der Abfuhrkalender ganz unter dem Motto Upcycling. Zwölf Motive zeigen, dass nicht jeder Abfall auch Müll ist.

Auf der Internetseite des Hagener Entsorgungsbetriebs gibt es den Abfuhrkalender auch in der Online-Version. Die Übersicht zu den Abfuhrtagen jeder einzelnen Straße lässt sich je nach Bedarf als Monats- oder Jahresansicht, farbig oder in schwarz-weiß, ausdrucken. Selbstverständlich sind hier alle Leerungsverschiebungen durch Feiertage bereits berücksichtigt.

Alle Termine auch aufs Handy

Nutzer von Smartphones und iPhones können die kostenlose HEB-Abfall-App auch herunterladen. Hiermit können sich die Bürger an die Termine der Restmüllabfuhr, die Leerung der blauen Altpapiertonne, aber auch an die Termine des Umweltmobils sowie die Tage der Grün- und Strauchschnittsammlung erinnern lassen. Weiterhin gibt es selbstverständlich auch den kostenlosen Erinnerungsservice per E-Mail.

Genau wie bereits im letzten Kalender, fehlen im neuen Abfuhrkalender die Termine für die Abholung der Gelben Säcke und die Leerung der Wertstofftonnen. Da die Firma AHE im nächsten Jahr weiterhin die Gelben Säcke sammelt und die Wertstofftonnen leert, können die Entsorgungstermine in der Abfallbroschüre bzw. in der App von AHE eingesehen werden.

Alle Informationen rund um die Abfall-App, den Online-Abfuhrkalender sowie den E-Mail-Erinnerungsservice gibt es auf der Seite des HEB: www.heb-hagen.de