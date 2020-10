Hagen: Junge verletzt sich bei missglücktem Radfahr-Trick

In Hagen in der Alleestraße musste ein Junge medizinisch versorgt werden.

Hagen-Altenhagen. Ein 11-Jähriger versuchte in Hagen auf der Alleestraße Tricks mit seinem Fahrrad. Ein „Wheely“ misslang ihm und er verletzte sich.

Ein 11-jähriger Junge verletzte sich am Samstag, 3. Oktober, gegen 12.30 Uhr in Altenhagen beim Radfahren. Nach Zeugenaussagen befuhr er die Alleestraße mit seinem Fahrrad und versuchte dabei, verschiedene Tricks auszuprobieren. Dies gelang ihm auch eine ganze Weile recht gut, bis er sich an einem „Wheely“ versuchte.

Hierbei wird versucht, das Vorderrad während der Fahrt hochzureißen und dann mit genügend Schwung nur auf dem Hinterrad weiter zu fahren. Das Hochreißen klappte noch, allerdings verlor er dann sein Gleichgewicht und stürzte nach hinten um. Er fiel auf die Fahrbahn und schlug mit dem Hinterkopf auf dem Asphalt auf.

Die Zeugen berichteten, dass der Junge kurzzeitig bewusstlos war. Wenig später stand er auf und ging augenscheinlich benommen nach Hause. Kräfte aus einem hinzugezogener Rettungswagen konnten den Jungen behandeln, der gemeinsam mit seiner Mutter zur Unfallstelle zurückkehrte.

Da der Junge während seiner Fahrübungen keinen Helm trug, zog er sich eine Gehirnerschütterung zu und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.