Hagen: Jäger sichern durch Abschüsse für Wachstum im Wald

Mehr als 20.000 Käfer pro Fichte

Der Wirtschaftsbetrieb Hagen hat vor den Folgen der Borkenkäfer-Katastrophe im Hagener Stadtwald kapitulieren müssen.

„Wir können der Situation nicht mehr Herr werden“, hat Martin Holl, Fachleiter Forst beim Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH), in unserer Zeitung erklärt.

Solange es noch Fichten gebe – so die Förster des WBH – sei der Borkenkäfer auch nicht mehr aufzuhalten.

Bereits in fünf Jahren, so schätzen Experten, sollen sämtliche Fichtenbestände in NRW abgestorben sein.

Die Ursache für das Baumsterben ist aber nicht der Käfer für sich betrachtet. Weil die Fichten durch die Hitze-Sommer nicht mehr genug Wasser aufnehmen, können sie sich nicht gegen den Schädling schützen.

Bäume sind zum Teil von mehr als 20.000 Käfern befallen.