Hagen-Hohenlimburg: Ölheizungen sind nicht verboten

Hagen-Hohenlimburg. Warum zahlreiche Hagener Heizölnutzer verunsichert sind und was Experten dazu sagen.

Zahlreiche heimische Heizölnutzer sind vor der nun anstehenden Heizperiode irritiert oder sogar verunsichert. Grund dafür ist das seit dem 1. November in Kraft getretene „Gesetz zur Vereinheitlichung des Energiesparrechts für Gebäude“ (GEG). Das von der Bundesregierung damit verabschiedete Klimaschutzprogramm wird in der Werbung vielfach auf einen (zu) kurzen Nenner gebracht und somit in unzutreffender Weise wiedergegeben. Nämlich: „Ölheizungen sind ab dem 1. Januar 2026 verboten“ oder „Heizöl ist ab Januar 2026 verboten“. Solche Darstellungen sind falsch und für die Mineralölbranche deshalb ein großes Ärgernis.

Das sagt nicht nur Dr. Britta Böker, Mitarbeiterin der Zentrale zur „Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs“ in Frankfurt, sondern auch Katrin Lipps, Geschäftsführerin der Lipps Energie GmbH am Gotenweg.

Wilde Gerüchte kursieren

„Gegenwärtig kursieren die wildesten Gerüchte. Das neue Gesetz sieht nämlich keineswegs ein absolutes Verbot von Ölheizungen vor. Ein Verbot bezieht sich ausschließlich auf total veraltete Anlagen, die es eigentlich gar nicht mehr gibt“, so die heimische Unternehmerin.

Richtig ist vielmehr, dass Niedertemperatur-Heizkessel oder Brennwertkessel, wie sie in vielen Immobilien vorzufinden sind, weiter mit Öl betrieben werden dürfen. Unbefristet. Alle Kunden können somit vor dem jetzt einsetzenden Winter gelassen bleiben und ihre Heizöltanks füllen.

„Die Verbraucher müssen deshalb keine übereilten Entscheidung von erheblicher finanzieller Belastung treffen und sich neue Anlagen anschaffen“, ergänzt Britta Böker, denn das habe der Gesetzgeber auch nicht gewollt.

Anfänge mit dem Kohlehandel Das Familienunternehmen Lipps ist seit dem Jahr 1869 in Hohenlimburg ansässig. Firmengründer war damals Johann Friedrich Lipps mit einem Kohlenhandel an der Lenneuferstraße. Die heutige Lipps Energie GmbH gehört somit zu den ältesten Unternehmen unterm Schlossberg. Seit dem 1. Juli 2015 wird die Firma „Lipps Energie“ von Katrin Lipps als Geschäftsführende Gesellschafterin geführt. Zu diesem Zeitpunkt schied Vater Heinrich „Heiner“ Lipps aus der Geschäftsführung aus. Das Unternehmen versorgt heute Privatkunden und Geschäftskunden mit Kraftstoffen wie Heizöl, Dieselkraftstoff, Erdgas und Benzin sowie mit Schmierstoffen.

Richtig ist auch, dass bis zum Dezember 2025 sogar noch der Einbau einer Öl-Brennwert-Heizung ohne Einschränkung möglich ist und speziell jene Kunden, die in Außenbereichen wohnen und somit (noch) nicht an das heimische Gasnetz angeschlossen sind, keine schlaflosen Nächte haben müssen.

Britta Böker: „Es können sogar nach dem 1. Januar 2026 noch reine Ölheizungen eingebaut werden, wenn in Außenbereichen kein Gasnetz vorhanden und die Umstellung einer Heizungsanlage im Einzelfall mit einem unangemessenen Aufwand oder mit einer besondere Härte verbunden ist.“

Nicht in Panik verfallen

Das bestätigt auch Installateur­ Meinhard Bieke aus Oege, Inhaber der Bieke GmbH. „Bei uns wird gegenwärtig von Kunden nachgefragt, was angesichts der neuen Gesetzgebung zu tun sei. Aber Ölheizungen sind keinesfalls verboten. Deshalb muss kein Hausbesitzer in Panik verfallen. Er darf seinen Niedertempertur-Heizkessel oder seinen Brennwertkessel weiter unbefristet nutzen.“

Und was bedeutet das neue Gesetz aktuell für Häuslebauer, die zurzeit ein neues Domizil planen? Auch sie können ihr Haus mit einer Ölheizung ausstatten. Sogar nach dem Jahr 2025 dürfen diese Heizöl-Heizkessel einbauen, wenn sie zukunftsfähige erneuerbare Energien, zum Beispiel durch Solaranlagen, bei der Beheizung ihres Gebäudes einbeziehen. Diese Technik wird mit dem Fachbegriff „Hybridheizung“ beschrieben, der deutlich macht, dass zwei verschiedene Systeme eingesetzt werden, um eine Immobilie zu beheizen.