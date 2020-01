Hengstey. An der A1-Brückenbaustelle Hengstey beginnt der spektakuläre Teil: Die alte Brücke wird in einem Stück über den Bahngleisen entfernt.

Hagen: Hengstey-Brücke der A1 wird weggetragen und zersägt

Im Verkehrsfunk sorgen nahezu täglich die Arbeiten rund um die Talbrücke Volmarstein für unschöne Staumeldungen auf der A1 und wenig schmeichelhafte Schlagzeilen für Hagen. Doch die weitaus spektakulärere Baustelle beschäftigt in diesen Tagen die federführende Projektmanagementgesellschaft DEGES (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH) in Hengstey: Dort wird Anfang Februar das erste Mittelstück der Querung über den Gleisanlagen angehoben und aus dem Bahnbereich herausgeschoben. Gesamtgewicht des Bauteils: 650 Tonnen.

Zehntausende Fahrzeuge rauschen tagtäglich an der Baustelle vorbei. Im Jahr 2023 soll das Projekt abgeschlossen sein. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Angesichts der erheblichen Verkehrsbelastung muss die heute bereits sechsspurige Stahlbetonkonstruktion, die aus der 60er- und 80er-Jahren stammt, komplett erneuert werden. Die besondere Herausforderung: Die Autobahnbrücke. die auf zwei mächtigen, weiterhin stabilen Brückenpfeilern lagert, überspannt nicht bloß acht stark frequentierte Gleise, sondern auch die zentrale Zufahrt zum Wasserwerk Hengstey sowie die Niedernhofstraße. Vor allem die Deutsche Bahn toleriert lediglich in den Nachtstunden Sperrzeiten, so dass die DEGES entschieden hat, die Mittelelemente der Brücke jeweils in einem Stück zu entfernen. „Rückbau ist ein großes Thema für uns“, betont Projektleiterin Ines Nordhaus, „das birgt immer viele Überraschungen. Diese Technik kommt bei uns auch nicht alle Tage zum Einsatz.“

Trägerkonstruktion aus 12 Elementen

Für das Präzisionsmanöver wurde in den vergangenen Wochen bereits ein tiefblaues Vorschubgerüst aufgebaut, das die Szenerie beherrscht. An das stählerne Ungetüm werden die mit einer Diamantseilsäge abgetrennten Brückenelemente angehängt, innerhalb von vier Nächten mit Pressen auf 2,30 Meter Höhe angehoben und in zwei weiteren Nächten in einem Stück in Richtung Westen verschoben. Dort wird der marode, etwa 30 Meter lange Fahrbahn-Koloss letztlich zerschnitten und abtransportiert. Allein die Trägerkonstruktion, die derzeit die neugierigen Blicke der vorbeirauschenden Autofahrer fesselt, ist 75 Meter lang, 4,20 Meter hoch und wurde in zwölf Elementen – jedes etwa 36 Tonnen schwer – angeliefert.

„Am 9. Februar beginnt der Abriss“, erläutert der Baubevollmächtigte Mike Lohse. Zunächst werden die mittlere und linke Spur in Fahrtrichtung Köln verschwinden und neu errichtet. Im Anschluss kommt die rechte Spur mit der Lärmschutzwand dran, während der Verkehr zum Teil schon über die neue Trasse rollt. Wenn auch die Außenspur in Richtung Köln erneuert wurde, kommt der Gesamtverkehr sechsspurig auf den neuen Abschnitt, so dass dann die Richtungsfahrbahn Bremen komplett abgerissen und auch dort eine neue Stahlverbundkonstruktion entstehen kann.

Sollte die Witterung wie in diesem Winter mitspielen, geht die DEGES davon aus, dass die Baustelle im Jahr 2023 erledigt ist und Hagen mit Staumeldungen auf der A1 aus dem Verkehrsfunk verschwindet.