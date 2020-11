Hagen: Helmut Diegel rückt wieder in NRW-Landtag

Hagen. Überraschende Rückkehr in den NRW-Landtag: Helmut Diegel wird in Düsseldorf für die CDU wieder Politik machen. Hier die Hintergründe.

Neben den beiden SPD-Vertretern Wolfgang Jörg und Hubertus Kramer erhält Hagen für 19 Monate noch einen dritten Landtagsabgeordneten: Helmut Diegel (CDU) wird ab sofort als Nachrücker im Düsseldorfer Parlament Platz nehmen und dort für die größte Regierungspartei der CDU/FDP-Koalition am Rhein auch Hagener Interessen voranbringen können.

Der 64-jährige Hagener, der inzwischen in Bochum lebt, war im Landtagswahlkampf 2017 noch einmal für die Hagener CDU im Wahlkreis 103 (Mitte/Nord/Hohenlimburg) gegen SPD-Platzhirsch Wolfgang Jörg angetreten, allerdings am Wahltag mit 5,3 Prozentpunkten Rückstand am angestrebten Direktmandat gescheitert. Da der Jurist auch keinen vorderen Listenplatz belegte, orientierte er sich im Anschluss beruflich neu.

Personalvakanzen nach der Wahl

Doch bei den jüngsten Kommunalwahlen im September eroberten mehrere CDU-Landtagsabgeordnete Posten als Landräte oder Bürgermeister, so dass Diegel jetzt nachrücken konnte. Aufgrund des persönlichen Drängens von Ministerpräsident Armin Laschet und CDU-Fraktionschef Bodo Löttgen entschied sich der Ehrenvorsitzende der CDU-Ortsunion Emst zu diesem Schritt und unterschrieb gestern im Innenministerium die entsprechende Annahmeerklärung. Inhaltlich wird der einstige Brandt-Hagen-Vorsitzende im Sport-, Wissenschafts- und Verkehrsausschuss agieren. „Zudem werde ich natürlich auf die Hagener CDU zugehen und erfragen, ob hier eine Zusammenarbeit gewünscht ist. Ich freue mich auf eine bürgernahe Abgeordnetenrolle – Karriere muss ich nicht mehr machen.“

Diegel saß bereits von 1985 bis 2005 für die CDU im NRW-Landtag, agierte dort zehn Jahre lang als finanzpolitischer Sprecher und wurde bereits als designierter NRW-Finanzminister gehandelt. Doch der damalige NRW-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers entschied sich letztlich für den langjährigen Fraktionschef Helmut Linssen und machte den Hagener stattdessen zum Regierungspräsidenten in Arnsberg als Nachfolger von Renate Drewke (SPD).

Mit dem erneuten Regierungswechsel zu Hannelore Kraft waren Diegels Tage im Sauerland schnell wieder gezählt, und er übernahm die Funktion des Hauptgeschäftsführers der IHK Mittleres Ruhrgebiet in Bochum, bis ihn eine Herzattacke 2014 zur Neuorientierung zwang. Doch drei Jahre später verspürte der Vollblut-Landespolitiker schon wieder den Drang, auf dem Düsseldorfer Parkett noch einmal anzugreifen. Ein Ziel, das sich jetzt urplötzlich bis zur nächsten NRW-Landtagswahl im Mai 2022 tatsächlich noch einmal realisieren lässt.