Hagen. Die Flammen schlagen aus dem Dach, die Feuerwehr ist im Großeinsatz: In Hagen-Fley brennt ein Wohnhaus.

Hagen: Haus in Fley brennt – Feuerwehr ist im Einsatz

Die Feuerwehr ist in Hagen-Fley im Einsatz. Dort brennt eine Doppelhaushälfte im Heigarenweg nahe der „Kindertagesstätte Abenteuerland“ nach ersten Erkenntnissen der Polizei in voller Ausdehnung. Die Flammen schlagen aus dem Dachstuhl, es gibt eine enorme Rauchentwicklung. Wie die Polizei erklärt, wird die Doppelhaushälfte normalerweise von vier Personen bewohnt, die sich glücklicherweise bei Ausbruch des Feuer aber nicht mehr im Haus befanden. Auch in der Doppelhaushälfte daneben sind aktuell keine Personen.

Die Brandursache ist aktuell noch völlig unklar. Klar ist nach einer ersten Einschätzung der Feuerwehr aber schon, dass das Haus vorerst nicht mehr bewohnbar ist.

In Hagen-Fley ist es am Montag zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Foto: Alex Talash

Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

