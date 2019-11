Hagen: Haus Busch geht trotz Rückenwind aus NRW in Insolvenz

Das angekündigte Aus des Hagener Journalistenzentrums Haus Busch (Lennetal) zum Jahresende wird von der NRW-Landesregierung ausdrücklich bedauert. Bis zuletzt, so betonte am Mittwoch das Ministerium für Kultur Wissenschaft gegenüber der WP-Stadtredaktion, hätten sich Düsseldorf und Arnsberg darum bemüht, das traditionsreiche Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebot in Hagen zu erhalten.

Wesentliche Ursache für das inzwischen beantragte Insolvenzverfahren sind Rückforderungen von Fördermittel des Landes, die der Träger „Verein für Zukunfts-Qualifikation e.V.“ nicht mehr glaubte leisten zu können, ohne dauerhaft in finanzielle Probleme zu geraten. „Monatelange Gespräche mit der Bezirksregierung, dem zuständigen Weiterbildungsministerium sowie der Staatskanzlei haben bedauerlicherweise nicht zu einem tragfähigen Ergebnis geführt“, bilanzierte Vereinsvorsitzender Michael Brocker und zeigte sich verwundet, dass das Land – trotz vielversprechender Anmeldezahlen für 2020 – die Arbeit in Haus Busch fallen lasse.

Zu wenige Unterrichtsstunden

Das Ministerium verweist derweil darauf, dass Haus Busch seit 2001 als Einrichtung der Weiterbildung anerkannt werde. Daher müsse ein jährliches Mindestangebot von 2800 Unterrichtsstunden geliefert werden. „Seit 2010 erfüllte Haus Busch diese Voraussetzung nicht mehr, weshalb die Anerkennung nach Weiterbildungsgesetz widerrufen und die überzahlten Mittel für die Folgejahre zurückgefordert worden sind“, erklärte Ministeriumssprecherin Carolin Marienfeld. Daher würden zweckentfremdete Haushaltsmittel jetzt konsequent zurückgefordert. Nach WP-Informationen soll es sich um fast 500.000 Euro handeln.

„Die Bezirksregierung Arnsberg und das Ministerium für Kultur und Wissenschaft haben sich auf Fachebene seit Ende 2018 intensiv darum bemüht, über den Abschluss einer Stundungsvereinbarung, die vom Verein beantragt worden war, eine Möglichkeit zu eröffnen, die es zuließe, den Geschäftsbetrieb des Vereins fortzusetzen und zugleich die bestehende Rückforderung mittel- bis längerfristig zu erfüllen“, unterstrich die Ministeriumssprecherin, dass Düsseldorf dem Trägerverein „in der größtmöglich vertretbaren Weise“ entgegengekommen sei.

Land finanziert drei Experten

Zudem habe im Vorfeld das Land durch die Bezirksregierung Arnsberg und die Staatskanzlei darüber hinaus eine gesonderte Begutachtung durch drei externe Experten finanziell gefördert, um das Journalistenzentrum in der Strategieentwicklung zu unterstützen und ihm eine tragfähige Zukunftsperspektive aufzuzeigen. Die Entscheidung, den Fortbildungsbetrieb in Hagen dennoch einzustellen, habe der Trägerverein letztlich autonom getroffen.