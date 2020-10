Hagen: Gottes Liebe trotzt den Widrigkeiten des Lebens

Hagen. Pfarrerin Frauke Hayungs aus Hagen-Vorhalle würde sich freuen, wenn es in den nächsten Tagen weiter regnet. Warum das so ist, schreibt sie hier.

An diesem Wochenende treffen der Tag der Deutschen Einheit am Samstag und das Erntedankfest am Sonntag aufeinander. Und irgendwie bin ich nicht in Stimmung. Dank und Feiern in Corona-Zeiten? Fällt mir schwerer als sonst. Und überhaupt, Erntedank. Wem dankt man da eigentlich? Etwa sich selbst für die Früchte der eigenen harten Arbeit?

Doch die eigene Leistung ist nur ein Teil der Wirklichkeit. Denn ich habe eben nicht alles selbst in der Hand. Das habe ich in diesem Jahr besonders gemerkt. Da war einerseits wieder solch ein trockener Sommer, dass ich mich so richtig über den Regen der letzten Tage gefreut habe. Ich hoffe echt, dass es weiterregnet. Und da ist auch die Covid-19-Pandemie, die unsere menschliche Hilflosigkeit deutlich spürbar werden lässt. Als Christin glaube ich, dass zu unserem Säen und Ernten, zu unserem oft hilflosen Tun und Lassen Gottes Liebe hinzukommt. Da, wo mir etwas misslingt und mir mein Leben entgleitet, hält mich Gott. Er ist unter widrigsten Umständen dabei.

Neuerworbene digitale Fähigkeiten

Widrig, so kann man dieses Jahr wohl nennen. Und trotzdem: Wenn ich ernsthaft suche, finde ich vieles, wofür ich gerade jetzt dankbar bin. Für die leckeren Tomaten, die ich mit meiner Tochter gesät habe, als die Kindergärten zu waren. Für meine neuerworbenen digitalen Fähigkeiten im Home-Office. Ob ich Video-Konferenzen sonst gelernt hätte?

Ich bin dankbar, dass ich in Deutschland leben darf. Einem Land, wo umsichtig regiert wird. Wo es ein Sozialsystem gibt, das viele auffängt. Wo die große Mehrheit der Menschen Rücksicht auf einander nimmt und Masken trägt. Wo Meinungsfreiheit herrscht und selbst abstruseste Verschwörungstheorien geäußert werden können. Wo freie Wahlen stattfinden.

Erinnerung an eine friedliche Vereinigung

Ich lebe in einem Land, das durch den Fleiß unzähliger Menschen unterschiedlichster Herkunft reich geworden ist. Auch darum trotzt es der jetzigen Situation. Mir fällt es schwer zu verstehen, warum gerade hier Menschen rechtsextremen und menschenverachtenden Parolen aufsitzen.

Vor 30 Jahren war in diesem Land eine friedliche Vereinigung möglich, die immer noch besteht. Der 3. Oktober erinnert daran. An diesem Wochenende möchte ich darum meinen Blick auf das Gute richten. Auf all das, was mich trotz allem dankbar macht. Danke Gott, dass du zu unserem unvollkommenen Tun und Lassen, Säen und Ernten deine Liebe dazu gibst. In allen Widrigkeiten.

Frau Hayungs ist Pfarrerin in der ev. Kirchengemeinde Vorhalle