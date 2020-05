Regenbögen sind ein Zeichen der Hoffnung: Viele Kinder malen Bilder und hängen sie an Balkone oder in Fenster.

Im Namen des Herrn Hagen: Gott baut Brücken – auch in der Corona-Krise

Hagen. Es gibt Hoffnung – auch auf Gottesdienste. Die aber werden zunächst anders sein – meint Pfarrerin Karin Hirschberg aus Dahl.

Es fahren mehr Autos über die Autobahnbrücke – ich kann sie vom Küchenfenster aus sehen, manchmal hören. Es war stiller in der letzten Zeit. „Über sieben Brücken musst du gehen, sieben dunkle Jahre überstehen, siebenmal musst du die Asche sein, aber einmal auch der helle Schein.“

Ein Lied von früher. „Wie lange noch?“, schrieb mir jemand gestern. Ich weiß: Nach sieben Wochen Corona kommt nicht der helle Schein. Keine Rückkehr zur alten Selbstverständlichkeit. Ich weiß, dass die Maßnahmen richtig sind, aber manches fehlt mir trotzdem.

Kinderbilder machen Mut

Wie lange noch? Ein Kinderbild mit Regenbogen am Fenster – darunter steht: „Alles wird gut“. Ungetrübter heller Schein? Wir werden wieder Gottesdienst feiern, aber anders: mit Wenigen und viel Abstand. Gemeindearbeit lebt von Nähe, aber Gewohntes taugt gerade nicht. „Taugt nicht“-- Wortfetzen eines Gedichtes von Hilde Domin in meinem Kopf: „der Wunsch verschont zu bleiben, taugt nicht.“

Erinnerung – das Gedicht hat mit dem Regenbogen zu tun. Durchnässt vom Wasser der Sintflut sind wir, schreibt die Dichterin: Dunkle Jahre gehören dazu. Gott hat uns in der Sintflut beschützt, aber wir sind nass geworden. Er hat mit dem Regenbogen versprochen, die Welt zu erhalten, dunkle Jahre gehören aber dazu.

Keine Garantie auf Verschonung

Der Regenbogen als Brücke. Gott baut Brücken, aber eine Garantie auf Verschonung gibt es nicht, gab es nie, auch nicht vor Corona. Die Dichterin sagt: wir sind zugleich „immer versehrter und immer heiler“. „Alles wird gut“ steht noch aus.

Ich stehe am Küchenfenster mit Blick auf die Autobahnbrücke – Johannes Oerding im Radio: „Ich weiß, dass meine Sonne ihre Pausen braucht und sich dann irgendwo versteckt, mach’ ich ‘n Foto, denn das Licht ist grad so schön. Damit ich auch an schwarzen Tagen die hellen nicht vergess’.“ - Ist da gerade ein Regenbogen über der Brücke?

Katrin Hirschberg-Sonnemann ist Pfarrerin in der ev. Auferstehungskirchengemeinde Dahl