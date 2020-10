Hagen: Gewerkschaft wirbt für Wahl zur Jugend-Vertretung

Seit Anfang Oktober können sich Azubis und junge Beschäftigte in Hagen zu „Nachwuchs-Betriebsräten“ wählen lassen. Die Wahlen für die Jungend- und Auszubildenden-Vertretungen (JAV) laufen noch bis Ende November. Warum das gerade jetzt in der Coronazeit wichtig ist, welche Chancen die JAV bietet und wo sie gewählt werden kann, erklärt NGG-Gewerkschaftssekretär Lars Wurche im Interview. Er appelliert an die jungen Beschäftigten, sich selbst zur Wahl zu stellen.



Was genau ist eine JAV? Wer kann sie wählen?

Lars Wurche: Stimmberechtigt sind alle Beschäftigten unter 18 und Mitarbeiter unter 25, die aktuell eine Ausbildung absolvieren. Das Betriebsverfassungsgesetz schreibt vor, dass diese Wahl auch zwingend nötig ist. Gewählt werden kann in Betrieben, die mindestens fünf Jugendliche/Auszubildende und einen Betriebsrat haben.

Ersten Betriebsrat in Käserei gegründet Lars Wurche ist 42 Jahre alt, gelernter Bürokaufmann und hat in der Harzinger-Käserei den ersten Betriebsrat gegründet. Dort ist er auch Mitglied der NGG geworden, studierte dann von 2011 bis 2012 an der Europäischen Akademie der Arbeit in Frankfurt. Von Oktober 2012 bis 2014 war Lars Wurche Sekretär zur Ausbildung bei der NGG, seit Oktober 2014 ist er jetzt Gewerkschaftssekretär.



Warum ist das wichtig?

Die gewählten Vertreter sind zuständig für die jungen Beschäftigten in Unternehmen und geben ihnen eine Stimme. Das kann beispielsweise oft hilfsvoll sein, wenn sich die Berufsstarter nicht trauen, Missstände im Unternehmen offen anzusprechen. Dann können sie sich an die JAV wenden, die wiederum gemeinsam mit dem Betriebsrat über Lösungswege spricht. Gerade jetzt in der Krisenzeit ist es wichtig, dass die jungen Mitarbeiter ihre Stimme abgeben, damit ihre Belange nicht unter die Räder kommen.





Was hat sich denn durch Corona an der Situation verändert?

Nach Beobachtungen der Gewerkschaft nehmen die Beschwerden junger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu. So berichtet etwa ein angehender Mechatroniker im Lebensmittelwerk, dass im Lockdown die Ausbilder wegen verschobener Schichten kaum greifbar waren und interner Unterricht lange ausfiel. Das ist ein klassisches Thema für JAV und Betriebsrat. Denn im Grunde genommen sind Azubis per Gesetz raus aus der Kurzarbeit-Regelung, auch Ausbilder können per Betriebsvereinbarung davon ausgenommen werden. Die Betriebe müssen erst alles versuchen, um Möglichkeiten zu schaffen, die Ausbildung fortzusetzen. Die Ausbildung geht vor.





Das ist aber nicht der Fall?

In einigen Betrieben sicher schon. Die Realität ist aber: In vielen läuft es anders. Dort wird die Ausbildung ausgelagert in andere Betriebe, oder die jungen Mitarbeiter werden in Kurzarbeit geschickt. Dann muss die JAV gemeinsam mit dem Betriebsrat gucken, wie die Arbeitsplätze umstrukturiert werden können, um die Förderung der Nachwuchskräfte weiterhin sicherzustellen. Das Mitgestalten spielt in diesem Gremium eine ganz wichtige Rolle. Vor dieser Chance sollte man sich nicht scheuen. Die Arbeit findet ehrenamtlich während der Ausbildungszeit statt. Ein Vorteil, den viele außerdem nicht kennen: Als JAV-Mitglied genießt man einen besonderen Kündigungsschutz und kann auf Antrag nach der Ausbildung unbefristet übernommen werden.





Wie funktioniert die Wahl? Bis wann läuft sie?

Zunächst setzt der Betriebsrat einen Wahlvorstand ein, der sich dann um die Umsetzung kümmert. Wie eingangs erwähnt kann der Vertreter von allen jungen Mitarbeitern unter 25 Jahren gewählt werden. Die Größe der Interessensvertretung richtet sich nach der Anzahl der Azubis in einem Betrieb. Bis zu 20 Azubis wird beispielsweise ein Interessensvertreter in die JAV gewählt, ab 21 Azubis ist es dann schon ein Dreier-Team. Bei großen Unternehmen können es dann bis zu fünf oder mehr Vertreter sein. Bei allen Fragen bieten wir den Kandidaten unsere Unterstützung an – vor und nach der Wahl.





Wie sieht diese Unterstützung aus?

Nach der Wahl können sich die JAV-Mitglieder durch Seminare oder Schulungen bei der Gewerkschaft fit halten. Wir beraten außerdem auch direkt vor Ort in den Betrieben. Die laufenden Wahlen sind zugleich auch ein Testlauf für die Betriebsratswahlen 2022. Jetzt wird geprobt, wie eine Abstimmung unter Pandemiebedingungen laufen muss. Denn Corona könnte uns noch viele Jahre beschäftigen. Deswegen will ich auch noch einmal betonen, wie wichtig eine JAV für die heimischen Betriebe ist. Wenn wir Nachwuchskräfte in der Region halten wollen, müssen wir ihnen auch attraktive Arbeitsbedingungen bieten. Diese Chance sollte man nicht verstreichen lassen.